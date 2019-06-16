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"Сукня — бомба": Катя Осадча захопила розкішним вбранням від українського дизайнера


Ведуча заворожила ефектним образом на тлі карпатських гір

Катя Осадча не сидить на місці - не встигла телеведуча повеселитися, ну і попрацювати заодно на Балі квітів в стильній квітчастій сукні, як вирушила в нову подорож - на цей раз в Карпати. Спочатку вона прогулялася по рідному місту свого чоловіка Юрія Горбунова - Івано-Франківську, після чого поїхала в гори. На своїй сторінці в Instagram теледіва показала свій розкішний образ.

Катя позувала на фоні мальовничих карпатських гір в не менш вражаючому вбранні - вона приміряла стильне плаття в підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. Бордовий наряд прикрашений геометричними візерунками і рукавами жовтого кольору, що надає образу яскравості і ще більше ефектності. Ведуча доповнила його босоніжками на підборах і коронним капелюшком.

"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники залишилися в захваті від розкішного вбрання знаменитості і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Серед них, до речі, виявилася і співачка Оля Полякова.

"Яка ти гарна", - написала вона.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

  • Гарний образ
  • Дивлячись на Вас вважаєш - Вісь вона найщасливіша людина. ДЯКУЮ, що надихаєте
  • Ви чарівні, а сукня просто ульот
  • Катерина, ви дуже гарна!
  • Сарафанчик бомбезни....Теж маю там фото. Гарного відпочинку!
  • Плаття - бомба
  • Сукня дуже пасує до заходу сонця
  • Краса! А сукня - неймовірна
  • Катя ви квіточку
  • Сукня і Катя шикарні
  • Ви завжди неперевершена у будь-якому куточку земної кулі. А Ваше вбрання та капелюшки, взагалі немає слів. Все супер. Гарного відпочинку
  • Краєвид наче підібраний до плаття,дуже гарне фото вийшло!
  • Суцільний позитив
  • Сукня чи сарафан, але це прекрасно!
  • Вам ідуть наші краєвиди, ви тут якась заворожуюча
  • Сарафан шикарний!!!
  • Це просто вау!
  • Неймовірна сукня
  • Яке круте плаття
  • Катя, яка Ви надихаюча
  • Плаття - бомба! Взагалі весь образ. А як прикольно відтіняє сукня фон
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка - місті Івано-Франківську.

Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в білосніжній сукні на презентації нового проекту в київському аеропорту "Бориспіль".

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