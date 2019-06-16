"Сукня — бомба": Катя Осадча захопила розкішним вбранням від українського дизайнера

Катя Осадча не сидить на місці - не встигла телеведуча повеселитися, ну і попрацювати заодно на Балі квітів в стильній квітчастій сукні, як вирушила в нову подорож - на цей раз в Карпати. Спочатку вона прогулялася по рідному місту свого чоловіка Юрія Горбунова - Івано-Франківську, після чого поїхала в гори. На своїй сторінці в Instagram теледіва показала свій розкішний образ.

Катя позувала на фоні мальовничих карпатських гір в не менш вражаючому вбранні - вона приміряла стильне плаття в підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. Бордовий наряд прикрашений геометричними візерунками і рукавами жовтого кольору, що надає образу яскравості і ще більше ефектності. Ведуча доповнила його босоніжками на підборах і коронним капелюшком.

"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники залишилися в захваті від розкішного вбрання знаменитості і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Серед них, до речі, виявилася і співачка Оля Полякова.

"Яка ти гарна", - написала вона.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Гарний образ

Дивлячись на Вас вважаєш - Вісь вона найщасливіша людина. ДЯКУЮ, що надихаєте

Ви чарівні, а сукня просто ульот

Катерина, ви дуже гарна!

Сарафанчик бомбезни....Теж маю там фото. Гарного відпочинку!

Плаття - бомба

Сукня дуже пасує до заходу сонця

Краса! А сукня - неймовірна

Катя ви квіточку

Сукня і Катя шикарні

Ви завжди неперевершена у будь-якому куточку земної кулі. А Ваше вбрання та капелюшки, взагалі немає слів. Все супер. Гарного відпочинку

Краєвид наче підібраний до плаття,дуже гарне фото вийшло!

Суцільний позитив

Сукня чи сарафан, але це прекрасно!

Вам ідуть наші краєвиди, ви тут якась заворожуюча

Сарафан шикарний!!!

Це просто вау!

Неймовірна сукня

Яке круте плаття

Катя, яка Ви надихаюча

Плаття - бомба! Взагалі весь образ. А як прикольно відтіняє сукня фон

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка - місті Івано-Франківську.

Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в білосніжній сукні на презентації нового проекту в київському аеропорту "Бориспіль".