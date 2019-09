От платьев первой леди до маскулинности: Андре Тан представил коллекцию FW 19-20

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию сезона осень-зима 2019-20. Осенне-зимняя коллекция дизайнера - это сочетание характера и женственности, уверенности и легкости, самобытности и классики. Новая героиня бренда ANDRE TAN — девушка, которая живет здесь и сейчас, которая следит не только за модными трендами, а и имеет активную жизненную позицию, успевая все. Новая девушка в стиле ANDRE TAN стала сильнее и характернее, что прослеживается в архитектурности кроя, плавности линий, более монохромной цветовой гамме. Появление в коллекции таких тканей как эко-кожа, костюмная шерсть, а так же наличие в коллекции идеального брючного костюма и строгого пальто, которое можно носить не один сезон, говорит о новой волне в развитии бренда.

"Коллекция этого сезона - это кардинально новый этап в развитии моего бренда. Этой коллекцией я хотел продемонстрировать жизнь современной женщины от А до Я. Это женщина, которая живет в ритме 24/7, успевая примерять разные роли и при этом преуспевая в каждой из них. Дома, на работе, на встречах с друзьями и конечно свиданиях - она должна быть на высоте. Она модная и уверенная в себе, но при этом чрезвычайно женственна", - прокомментировал Андре Тан.

Андре Тан представил новую осенне-зимнюю коллекцию (фото: пресс-служба)

При этом основным элементом коллекции остается платье – то, с чем ассоциируется дизайнер в контексте украинской моды.

В предстоящем сезоне Андре Тан предлагает платья формата 24\7: это может быть платье из эко-кожи, в котором уместно появиться и в офисе и на вечеринке или же платье в стиле "первых леди", с подчеркнутой талией и длинной миди.

Андре Тан представил новую осенне-зимнюю коллекцию (фото: пресс-служба)

Особое внимание в осенне-зимней коллекции дизайнер уделил верхней одежде. Одним из главных хитов можно назвать бушлат из натуральной шерсти, представленный в двух вариантах: классическом черном и трендовой клетке. Андре Тан данную модель позаимствовал из своей мужской коллекции, естественно адаптировав его под женскую фигуру. Носить столь маскулинную вещь он рекомендует с женственным платьем-комбинацией, тем самым играя на контрастах.

Еще один must have коллекции – эко-дубленка из денима, имеющая необычную форму "кокон". Подобную over size вещь рекомендуют сочетать с узкими брюками или леггинсами, которые так же присутствуют в коллекции.

ANDRE TAN FW 19/20

В коллекции прослеживаются два основных принта - классический и строгий тартан, и неоднозначный леопард. Если первый понят и приемлем всеми, то второй или любят, или ненавидят - оставаться равнодушным к леопардовому принту невозможно. Согласитесь, сложно представить себе мировые коллекцию без вещей "звериного окраса". Андре Тан при этом добавляет этот принт в коллекции дозированно, советуя сочетать леопардовый принт со строгими вещами черного цвета – как делают модные итальянки и француженки.

Напомним, что 31 августа в Киеве стартовала 45-я Украиснкая неделя моды (Ukrainian Fashion Week), сезон весна-лето 2020. Как прошел первый день самого модного события сезона - в репортаже LITE.