Від суконь першої леді до маскулінності: Андре Тан представив колекцію FW 19-20

Український дизайнер Андре Тан представив нову колекцію сезону осінь-зима 2019-20. Осінньо-зимова колекція дизайнера - це поєднання характеру і жіночності, впевненості і легкості, самобутності і класики. Нова героїня бренду ANDRE TAN — дівчина, яка живе тут і зараз, яка стежить не тільки за модними трендами, а й має активну життєву позицію, встигаючи все. Нова дівчина в стилі ANDRE TAN стала сильніше й характерніше, що простежується в архітектурності крою, плавності ліній, більш монохромній колірній гамі. Поява в колекції таких тканин як еко-шкіра, костюмна шерсть, а так саме наявність у колекції ідеального брючного костюма і суворого пальто, яке можна носити не один сезон, говорить про нову хвилю у розвитку бренду.

"Колекція цього сезону - це кардинально новий етап у розвитку мого бренду. Цією колекцією я хотів продемонструвати життя сучасної жінки від А до Я. Це жінка, яка живе в ритмі 24/7, встигаючи приміряти різні ролі і при цьому досягаючи успіху в кожній з них. Вдома, на роботі, на зустрічі з друзями і звичайно побаченнях - вона повинна бути на висоті. Вона модна і впевнена в собі, але при цьому надзвичайно жіночна", - прокоментував Андре Тан.

Андре Тан представив нову осінньо-зимову колекцію (фото: прес-служба)

При цьому основним елементом колекції залишається плаття – те, з чим асоціюється дизайнер в контексті української моди.

В майбутньому сезоні Андре Тан пропонує сукні формату 24\7: це може бути сукня з еко-шкіри, в якому доречно з'явитися і в офісі, і на вечірці або ж плаття в стилі "перших леді", з підкресленою талією і довжиною міді.

Андре Тан представив нову осінньо-зимову колекцію (фото: прес-служба)

Особливу увагу в осінньо-зимової колекції дизайнер приділив верхньому одягу. Одним з головних хітів можна назвати бушлат з натуральної вовни, представлений в двох варіантах: класичному чорному і трендовій клітці. Андре Тан дану модель запозичив зі своєї чоловічої колекції, природно адаптувавши її під жіночу фігуру. Носити настільки маскулінну річ він рекомендує із жіночим платтям-комбінацією, тим самим граючи на контрастах.

Ще один must have колекції – еко-дублянка з деніму, що має незвичайну форму "кокон". Подібну over size річ рекомендують поєднувати з вузькими брюками або легінсами, які так само присутні в колекції.

ANDRE TAN FW 19/20

У колекції простежуються два основних принта - класичний і строгий тартан, і неоднозначний леопард. Якщо перший зрозумілий і прийнятний усіма, то другий або люблять, або ненавидять - залишатися байдужим до малюнку "під леопарда" неможливо. Погодьтеся, складно уявити собі світові колекцію без речей "звіриного забарвлення". Андре Тан при цьому додає цей принт в колекції дозовано, радячи поєднувати леопардовий принт зі строгими речами чорного кольору – як роблять модні італійки і француженки.

Нагадаємо, що 31 серпня в Києві стартував 45-й Украіснкий тиждень моди (Ukrainian Fashion Week), сезон весна-літо 2020. Як пройшов перший день наймоднішої події сезону - в репортажі LITE.