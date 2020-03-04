Платье "Жены Вампира": Кейт Миддлтон покорила Дублин сразу двумя total green образами

Пока королевский двор и британские СМИ готовятся к приезду в Великобританию скандальной Меган Маркл, другие члены монаршей семьи уже успели совершить парочку важных визитов. Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри уже 5 марта посетят церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям 3 марта прилетели с официальным визитом в Ирландию. Здесь Герцоги Кембриджские пробудут по 5 марта. Кейт и Уильям днем 3-го марта прибыли в аэропорт Дублина, где их приветствовали представители ирландского правительства и посол Великобритании в Ирландии… Марафон стильных нарядов от Кейт Миддлтон начался.

Герцогиня Кембриджская обожает наряды всех оттенков зеленого, так как они очень выгодно подчеркивают цвет ее глаз. Однако выбор зеленого для поездки в Ирландию обусловлен уважением со стороны герцогини Кембриджской. Ведь известно, что “цветовой символ” этой страны — именно зеленый. Поэтому в трехдневной поездке герцогов Кембриджских по Ирландии нам предстоит увидеть еще немало зеленых образов супруги принц Уильяма.

3 марта королевская пара провела день в Дублине, где они посетили Сад памяти, Правительственные здания и Дом Гиннеса. Отметим, что Сад памяти или Сад воспоминаний — это мемориальное место памяти всех погибших за свободу и независимость Ирландии. А вот Дом Гиннеса — это шикарное поместье Фармли середины XVIII столетия. Коренная реконструкция была проведена во второй половине XIX века, семьёй знаменитого пивовара Гиннесса, купившей это Поместье.

Кет Миддлтон в платье Alessandra Rich и пальто Catherine Walker (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

С трапа частного самолета Миддлтон спускалась в образе полностью в изумрудных тонах. Кейт Миддлтон выбрала платье из новой весенней коллекции Alessandra Rich. Платье длины чуть ниже колена декорировано складками в районе груди, чем-то напоминая корсет. Также платье украшено длинными рукавами-буф — тренд весны-лета 2020. Отдельного внимания заслуживает пестрый принт наряда. На салатовом фоне платье черными линиями изображены очертания роз.

Образ герцогини Кембриджской дополняет классическое пальто Catherine Walker насыщенного бутылочного оттенка. На ножках — замшевые зеленые туфли на тонкой шпильке от Emmy London. Из аксессуаров — клатч LK Bennett, массивный обруч Zara и бриллиантовые серьги от Asprey London. Получился очень яркий total green образ.

По прибытию герцогов встретил президент Ирландии Майкл Хиггинс и его супруга.

Кейт Миддлтон в платье Vampire’s wife (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вечером 3 марта супруги Кембриджские отправились в Дом Гиннеса (Guinness Storehouse). Здесь Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в приеме, организованном послом Великобритании в Ирландии. Их Королевские Высочества встретили широкий круг людей из творческого искусства, спорта, бизнеса и благотворительности.

Для светского вечернего выхода герцогиня Кэтрин выбрала другой ансамбль, но также в зеленых тонах.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Перед десятками гостей Кейт блистала в изысканном платье из сверкающей ткани от бренда The Vampire’s wife. Кстати, название бренда переводится как “Жена Вампира”. Стоимость такого наряда на официальном сайте бренда составляет 1,821 €. Однако на данный момент оно полностью распродано!

Платье с рукавами три четверти декорировано воланами на рукавах и подоле. Вечерний образ довершают лодочки на шпильке от Manolo Blahnik — любимый бренд супруги принца Уильяма. Из аксессуаров — золотой клатч Wilbur & Gussie и фактурные золотые серьги от масс-маркет бренда H&M.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше.