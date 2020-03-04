Сукня "Дружини Вампіра": Кейт Міддлтон підкорила Дублін відразу двома total green образами

Поки королівський двір і британські ЗМІ готуються до приїзду в Британію скандальної Меган Маркл, інші члени монаршої сім'ї вже встигли зробити кілька важливих візитів. Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вже 5 березня відвідають церемонію вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні. Тим часом Кейт Міддлтон і принц Вільям 3 березня прилетіли з офіційним візитом до Ірландії. Тут Герцоги Кембриджські пробудуть по 5 березня. Кейт і Вільям вдень 3-го березня прибули в аеропорт Дубліна, де їх вітали представники ірландського уряду і посол Великобританії в Ірландії... Марафон стильних нарядів від Кейт Міддлтон почався.

Герцогиня Кембриджська обожнює вбрання всіх відтінків зеленого, так як вони дуже вигідно підкреслюють колір її очей. Однак вибір зеленого для поїздки в Ірландію зумовлений повагою з боку герцогині Кембриджської. Адже відомо, що "колірний символ" цієї країни — саме зелений. Тому в триденній поїздці герцогів Кембриджських по Ірландії нам належить побачити ще чимало зелених образів дружини принца Вільяма.

3 березня королівська пара провела день в Дубліні, де вони відвідали Сад пам'яті, Урядові будівлі і Будинок Гіннеса. Зазначимо, що Сад пам'яті або Сад спогадів — це меморіальне місце пам'яті всіх загиблих за свободу і незалежність Ірландії. А ось Будинок Гіннеса — це шикарний маєток Фармлі середини XVIII століття. Корінна реконструкція була проведена у другій половині XIX століття, сім'єю знаменитого пивовара Гіннесса, яка купила цей Маєток.

Кет Міддлтон в сукні Alessandra Rich і пальто Catherine Walker (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

З трапа приватного літака Міддлтон спускалася в образі повністю в смарагдових тонах. Кейт Міддлтон обрала сукню з нової весняної колекції Alessandra Rich. Сукня довжини трохи нижче коліна декороване складками в районі грудей, що чимось нагадуючи корсет. Також сукня прикрашена довгими рукавами-буф — тренд весни-літа 2020. Окремої уваги заслуговує строкатий принт наряду. На салатовому фоні плаття чорними лініями зображені обриси троянд.

Образ герцогині Кембриджської доповнює класичне пальто Catherine Walker насиченого темно-зеленого відтінку. На ніжках — замшеві зелені туфлі на тонкій шпильці від Emmy London. З аксесуарів — клатч LK Bennett, масивний обруч Zara та діамантові сережки від Asprey London. Вийшов дуже яскравий total green образ.

По прибуттю герцогів зустрів президент Ірландії Майкл Хіггінс і його дружина.

Кейт Міддлтон в сукні vampire's wife (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Увечері 3 березня подружжя Кембриджських відправилися в Будинок Гіннеса (Guinness Storehouse). Тут Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли участь у прийомі, організованому послом Великобританії в Ірландії. Їх Королівські Високості зустріли широке коло людей з творчого мистецтва, спорту, бізнесу та благодійності.

Для світського вечірнього виходу герцогиня Кетрін вибрала інший ансамбль, але також в зелених тонах.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Перед десятками гостей Кейт блищала у вишуканій сукні з блискучої тканини від бренду The vampire's wife. До речі, назва бренду перекладається як "Дружина Вампіра". Вартість такого наряду на офіційному сайті бренду складає 1,821 €. Однак на даний момент воно повністю розпродано!

Плаття з рукавами три чверті декороване воланами на рукавах і подолі. Вечірній образ довершують човники на шпильці від Manolo Blahnik — улюблений бренд дружини принца Вільяма. З аксесуарів — золотий клатч Wilbur & Gussie і фактурні золоті сережки від мас-маркет бренду H&M.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в блузі за 9000 грн і брюках-кльош показала, як виглядати стрункіше і вище.