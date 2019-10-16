Ослепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платье

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня посетила светский прием в Исламабаде

Кейт Миддлтон и принц Уильям пробыли в Пакистане всего пару дней, но уже успели посетить массу важных мероприятий. Для каждого из них герцогиня приготовила стильные наряды, соответствующие пакистанским традициям. Интересно, что один из ключевых оттенков ее гардероба в этом туре – зеленый. Таким образом, Кейт хотела воздать дань уважения принимающей стране. Так как этот цвет присутствует на флаге Пакистана.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме у президента (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вчера, 15 октября, 37-летняя красавица отправилась на встречу с президентом и премьер-министром Пакистана в ярко-зеленом приталенном пальто и светлых брюках. Образ дополнили лодочки, маленький клатч и длинный шарф на одно плечо. Принц же остался верен традициям посещать подобные мероприятия в классических костюмах.

А после этого мероприятия Кейт и Уильям отправились на светский раут – они посетили Pakistan Monument. Главная цель вечера – отметить достижения пакистанской музыки, культуры, а также, безусловно, укрепить британо-пакистанские отношения.

Кейт в новом роскошном образе (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На прием Кейт отправилась в сказочном образе – изумрудное платье в пол, расшитом блестками, бисером и камнями. Облегающее, с длинными рукавами и замысловатыми узорами, оно сделало Миддлтон ослепительно красивой и похожей на принцессу. Серьги она подобрала крупные круглой формы, а волосы уложила в высокую укладку.

Интересно, что принц также в этот раз выбрал необычный наряд. Он пришел в так называемом шервани от Naushemian – пальто или полупиджак, которое носят мужчины странах Южной Азии. Выглядели супруги весьма гармонично и стильно. Они мило перешучивались и с удовольствием принимали участие во всех подготовленных им развлечениях. К слову, облегающий наряд Кейт вновь заставил поклонников по всему миру заподозрить герцогиню в очередной беременности. Так, ее живот на некоторых снимках выглядит слегка округлившимся.