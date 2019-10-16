ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ослепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платье

Lite » Мода 16.10.2019 - 10:59
Ослепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платье
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня посетила светский прием в Исламабаде

Кейт Миддлтон и принц Уильям пробыли в Пакистане всего пару дней, но уже успели посетить массу важных мероприятий. Для каждого из них герцогиня приготовила стильные наряды, соответствующие пакистанским традициям. Интересно, что один из ключевых оттенков ее гардероба в этом туре – зеленый. Таким образом, Кейт хотела воздать дань уважения принимающей стране. Так как этот цвет присутствует на флаге Пакистана.

Ослепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платьеОслепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платьеКейт Миддлтон и принц Уильям на приеме у президента (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вчера, 15 октября, 37-летняя красавица отправилась на встречу с президентом и премьер-министром Пакистана в ярко-зеленом приталенном пальто и светлых брюках. Образ дополнили лодочки, маленький клатч и длинный шарф на одно плечо. Принц же остался верен традициям посещать подобные мероприятия в классических костюмах.

А после этого мероприятия Кейт и Уильям отправились на светский раут – они посетили Pakistan Monument. Главная цель вечера – отметить достижения пакистанской музыки, культуры, а также, безусловно, укрепить британо-пакистанские отношения.

Ослепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платьеОслепительно красива! Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном изумрудном платьеКейт в новом роскошном образе (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На прием Кейт отправилась в сказочном образе – изумрудное платье в пол, расшитом блестками, бисером и камнями. Облегающее, с длинными рукавами и замысловатыми узорами, оно сделало Миддлтон ослепительно красивой и похожей на принцессу. Серьги она подобрала крупные круглой формы, а волосы уложила в высокую укладку.

Интересно, что принц также в этот раз выбрал необычный наряд. Он пришел в так называемом шервани от Naushemian – пальто или полупиджак, которое носят мужчины странах Южной Азии. Выглядели супруги весьма гармонично и стильно. Они мило перешучивались и с удовольствием принимали участие во всех подготовленных им развлечениях. К слову, облегающий наряд Кейт вновь заставил поклонников по всему миру заподозрить герцогиню в очередной беременности. Так, ее живот на некоторых снимках выглядит слегка округлившимся.

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стиле Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет работы: что произошло
Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь