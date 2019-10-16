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Сліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукні

Lite » Мода 16.10.2019 - 10:59
Сліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукні
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня відвідала світський прийом в Ісламабаді

Кейт Міддлтон і принц Вільям пробули в Пакистані всього пару днів, але вже встигли відвідати масу важливих заходів. Для кожного з них герцогиня приготувала стильні вбрання, відповідні до пакистанських традицій. Цікаво, що один з ключових відтінків її гардеробу в цьому турі – зелений. Таким чином, Кейт хотіла віддати данину поваги приймаючій країні. Так як цей колір присутній на прапорі Пакистану.

Сліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукніСліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукніКейт Міддлтон і принц Вільям на прийомі у президента (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вчора, 15 жовтня, 37-річна красуня вирушила на зустріч з президентом і прем'єр-міністром Пакистану в яскраво-зеленому приталеному пальто і світлих штанах. Образ доповнили човники, маленький клатч і довгий шарф на одне плече. Принц же залишився вірний традиціям відвідувати подібні заходи у класичних костюмах.

А після цього заходу Кейт і Вільям вирушили на світський раут – вони відвідали Pakistan Monument. Головна мета вечора – відзначити досягнення пакистанської музики, культури, а також, безумовно, зміцнити британо-пакистанські відносини.

Сліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукніСліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукніКейт в новому розкішному образі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На прийом Кейт вирушила у казковому образі – смарагдовому платті в підлогу, розшитому блискітками, бісером і камінням. Обтягуюче, з довгими рукавами і хитромудрими візерунками, воно зробило Міддлтон сліпучо красивою і схожою на принцесу. Сережки вона підібрала великі круглої форми, а волосся уклала у високу зачіску.

Цікаво, що принц також в цей раз вибрав незвичайне вбрання. Він прийшов у так званому шервані від Naushemian – пальто або полупиджак, яке носять чоловіки країнах Південної Азії. Виглядало подружжя дуже гармонійно і стильно. Вони мило жартували і з задоволенням приймали участь у всіх підготовлених їм розвагах. До речі, облягаюче вбрання Кейт знову змусило шанувальників по всьому світу запідозрити герцогиню в черговий вагітності. Так, її живіт на деяких знімках виглядає злегка кругленьким.

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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