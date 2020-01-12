Сяюча Тіна Кароль викликала фурор екстремальним декольте в сукні за 10 000 гривень

Співачка обрала вбрання одного з улюблених українських брендів
Українська поп-діва Тіна Кароль відразу після новорічних свят зникла з поля зору шанувальників. Швидше за все, зірка просто відпочиває і набирається сил перед стартом нового сезону шоу Голос країни 10, який скоро повинен стартувати на экрнах, адже після "сліпих прослуховувань" в запису почнуться справжні батли за звання кращого з кращих. Співачка знову буде кружляти голову запаморочливими вбраннями, які її фани звикли пильно вивчати. А поки Тіна вирішила порадувати шанувальників результатами розкішного фотосету в повітряній вечірній сукні.
Артистка вбралася в невагоме вбрання кольору марсала з пишною прозорою спідницею з тюлю, посипаною блискітками, пікантним тугим корсетним ліфом, який підкреслив її розкішний бюст та приспущеною лінією плечей. Святкова сукня авторства одного з улюблених українських брендів Тіни - Dafna May. ЇЇ вартість на офіційному сайті становить 10 700 грн.
Скріншот фото з сайту (ua.dafnamay.com)
Для фотосету співачка вибрала традиційний макіяж з акцентом на червоні губи з помадою глибокого винного відтінку. Її волосся було укладене в об'ємні великі локони. На цей раз поп-діва вирішила обійтися без прикрас.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Розкішний святковий образ викликав ажіотаж у мережі – шанувальники зірки тут же почали називати її принцесою і навіть королевою.
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Нагадаємо, що Тіна Кароль заворожила пікантним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки.