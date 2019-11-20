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В панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомки

Lite » Мода 20.11.2019 - 20:36
В панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомки
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина все більше оголюється

Кайлі Дженнер, яка представила свою різдвяну колекцію косметики, а разом з тим і пару провокаційних образів, не зупинити! Спочатку дівчина сяяла в спокусливому платті в блискітках, потім – в латексному облягаючому. А тепер і зовсім показала себе у спідній білизні.

В панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомкиНовий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Новий образ Кайлі з різдвяної зйомки склали червоні стрінги, червоні панчохи, а також величезний червоний бант, яким дівчина прикриває голі груди. Незважаючи на значних розмірів аксесуар, тонка талія і апетитні форми видно відмінно! Чого вона напевно і домагалася. Завершують сексуальний лук сережки з діамантами, пишна зачіска і яскравий макіяж в червоних тонах. У підписі дівчина нагадала, що нова колекція незабаром з'явиться на сайті, а доставка один день буде безкоштовно.

В панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомкиДженнер рекламує нову колекцію косметики (instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі часто випускає нові лінії косметики і засобів по догляду за тілом. Але такої спекотної промо-кампанії у неї не було вже давно. Цього разу Кайлі та її команда вирішили зробити акцент на сексуальності і сміливості, додаючи до кадрів зухвалі підписи про неслухняних дівчаток і погану поведінку.

В панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомкиВ панчохах і з бантом: Кайлі Дженнер оголилася для різдвяної зйомкиМакіяж Кайлі обрала максимально виразний (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також зірка, що нещодавно розлучилася з батьком своєї дитини і коханим Тревісом Скоттом, продовжує публікувати спокусливі знімки в купальнику. Скорше за все, Кайлі вирішила зробити перепочинок у численних робочих проектах і вирушила до океану. На райських островах вона встигла зробити кілька гарячих знімків у відвертому купальнику. Так що апетитні форми знаменитості можна побачити не тільки у фотосесіях!

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Новини України Кайли Дженнер
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