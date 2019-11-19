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В красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.11.2019 - 21:31
В красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образом
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда рекламирует новую коллекцию макияжа

Кайли Дженнер, которая недавно показала первые жаркие кадры из рекламной кампании своего бренда, продолжает волновать поклонников. В этот раз девушка примерила не менее яркий образ все в том же праздничном красном оттенке. Судя по внешнему виду 22-летней миллиардерше, ее рождественская коллекция будет содержать все необходимые средства для создания максимально эффектного макияжа.

В красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образомЕще один сексуальный наряд Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для съемки Кайли примерила красное платье из латекса, дополненное бантом, которое подчеркнуло выдающиеся формы знаменитости. Дополнили его высокие перчатки, а также серьги в виде крупных камней. Отдельного внимания заслуживает макияж младшей из Кардашьян. Визажисты решили поставить акцент как на глазах, так и на губах сразу. Темно-розовые тени и длинные стрелки на веках сделали взгляд выразительным и страстным. А помада винного оттенка выделила чувственность губ. Брови ей также тщательно прорисовали, выделив фирменный размашистый изгиб.

В красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образомВ красном латексе и с экстремальным макияжем: Кайли Дженнер восхитила ярким образомКайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

С помощью ярких кадров Кайли решила привлечь внимание к запуску новых помад. «Чувствую себя непослушной в этом году… Моя коллекция Holiday ‘19 будет доступна завтра в 15:00 по тихоокеанскому времени! Чтобы отпраздновать, мы предлагаем бесплатную доставку в течение всего дня! Не опаздывайте», – написала Дженнер под постом.

Напомним, недавно Кайли представила новую рекламную кампанию, где снялась в дерзком сексуальном образе. Она примерила красное мини-платье, сплошь покрытое блестками и дополненное огромным бантом сзади. Завершала образ шляпка в форме упаковочного банта.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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