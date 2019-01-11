"Очаровашка": пятилетняя турчанка повторила платье Леди Гаги с Золотого глобуса

Фото: Стефани Чаглар (instagram.com/seasunstefunny)

Звездные наряды на малышке сидят ни чуть не хуже, чем на голливудских красавицах

Пятилетняя топ-блогерша из Турции Стефани Чаглар стала популярной благодаря необычным фотоснимкам, на которых ее мама Алия размещала кусочки фруктов и овощей так, чтобы у девочки получился наряд из них. Это увлечение принесло малышке сотни тысяч подписчиков в Instagram.

Фото: "Вкусное" платье Стефани (instagram.com/seasunstefunny)

"Фруктовые" платья позже сменились самодельными копиями нарядов с модных показов, так в коллекции Стефани есть Valentino, Moschino, Armani, Chanel и много других, сделанных из бумаги, картонных коробок, пакетов для мусора, салфеток и газет.

Фото: Необычное платье британской герцогини (instagram.com/seasunstefunny)

Недавно у креативной семьи появилась идея повторять наряды знаменитостей с красных дорожек, так Стефани сделала косплей на Меган Маркл, Кэти Перри, Селену Гомес и других. А после церемонии награждения знаменитостей Золотой глобус, девочка с мамой вдохновились платьем победительницы в песенной номинации — Леди Гаги. Ее васильковое платье принцессы, кстати, было признано одним из лучших нарядов на красной дорожке.

Фото: Вдохновляющее платье Гаги (instagram.com/seasunstefunny)

Еще одним косплеем стал костюм Джулии Робертс, контрастное сочетание классических брюк и романтичного бежевого топа с длинным шлейфом.

Фото: Контрастный наряд Джулии Робертс (instagram.com/seasunstefunny)

Оценить платья восхитительные хенд-мейд из подручных материалов вы сможете в нашей подборке.

Фото: Лучшие образы Стефании Чаглар (instagram.com/seasunstefunny)

Напомним, ранее мы писали о платьях украинских дизайнеров, которые голливудские красавицы надели на церемонию награждения Золотой глобус 2019.

Также, вам будет интересна подборка самых неудачных и неуместных нарядов красной дорожки с Золотого глобуса.

Кроме того, мы писали о девушке-рекламщице, которая по случайности стала знаменитой после Золотого глобуса и стала мемом.

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