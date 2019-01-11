"Очаровашка": п'ятирічна туркеня повторила сукню Леді Гаги з Золотого глобуса

Фото: Стефані Чаглар (instagram.com/seasunstefunny)

Зоряні наряди на малій сидять ні трохи не гірше, ніж на голлівудських красунях

П'ятирічна топ-блогерша з Туреччини Стефані Чаглар стала популярною завдяки незвичайним фотознімками, на яких її мама Алія розміщувала шматочки фруктів і овочів так, щоб у дівчинки вийшов наряд з них. Це захоплення принесло маляті сотні тисяч підписників в Instagram.

Фото: "Смачненьке" платяячко Стефані (instagram.com/seasunstefunny)

"Фруктові" сукні пізніше змінилися саморобними копіями нарядів з модних показів, так в колекції Стефані є Valentino, Moschino, Armani, Chanel і багато інших, зроблених з паперу, картонних коробок, пакетів для сміття, серветок і газет.

Фото: Незвичайна сукня британскої герцогині (instagram.com/seasunstefunny)

Нещодавно у креативної сім'ї з'явилася ідея повторювати вбрання знаменитостей з червоних доріжок, так Стефані зробила косплей на Меган Маркл, Кеті Перрі, Селену Гомес та інших. А після церемонії нагородження знаменитостей Золотий глобус, дівчинка з мамою надихнулися сукнею переможниці у пісенній номінації — Леді Гаги. Її волошкова сукня принцеси, до речі, була визнана одним з кращих нарядів на червоній доріжці.

Фото: Сукня Гагі, що надихає (instagram.com/seasunstefunny)

Ще одним косплеем став костюм Джулії Робертс, контрастне поєднання класичних брюк і романтичного бежевого топа з довгим шлейфом.

Фото: Контрастне вбрання Джулії Робертс (instagram.com/seasunstefunny)

Оцінити захоплюючі сукні хенд-мейд з підручних матеріалів ви зможете в нашій добірці.

Фото: Кращі образи Стефанії Чаглар (instagram.com/seasunstefunny)

Нагадаємо, раніше ми писали про сукні українських дизайнерів, які голлівудські красуні наділи на церемонію нагородження Золотий глобус 2019.

Також, вам буде цікава підбірка найбільш невдалих і недоречних нарядів червоної доріжки з Золотого глобуса.

Крім того, ми писали про дівчину-рекламщицю, яка випадково стала знаменитою після Золотого глобуса і стала мемом.

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