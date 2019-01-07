Золотой глобус 2019: "девушка с водой" вызвала фурор в сети

Фото: (instagram.com/femail)

Загадочная красотка засветилась на многих фото звезд с красной дорожки

Практически ни одна церемония вручения кинопремии Золотой глобус не обходится без приколов и запоминающихся моментов. Не стало исключением и мероприятие 2019 года, на котором родился новый мем. Его главной героиней стала девушка в синем платье, рекламирующая воду Fiji. Красотка попала на снимки многих знаменитостей на красной дорожке и вызвала настоящий фурор в сети.

Ей уже даже создали отдельную страницу в соцсети Twitter.

Западные издания уже раскрыли личность новой звезды - ею оказалась модель Келлет Катберт.

Держа в руках поднос с водой, она мило улыбалась на заднем плане фотографий звезд, глядя в камеру. Эти снимки уже стали вирусными в сети.

Фото: (instagram.com/femail)

Пользователи сети с юмором пишут, что она стала главной звездой Золотого глобуса, а также что она - лучший фотобомбер. В сети уже появились забавные мемы с "девушкой с водой", как ее называют западные издания.

Фото: (twitter.com/watergirlGG)

Сама Келлет позже поделилась снимком с церемонии, написав: "Не худший вариант, как провести воскресенье".

Фото: (instagram.com/goldenglobes)

Ранее мы публиковали полный список победителей премии Золотой глобус 2019.

А также сообщали, что украинский режиссер Любомир Левицкий поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019.

Предлагаем также ознакомиться с подборкой самых трендовых платьев с церемонии Золотой Глобус 2019.