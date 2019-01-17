Образ дня: Наталья Водянова на "лабутенах" и в платье-рубашке Louis Vuitton

Наталья Водянова на показе Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Всемирно известная модель не могла пропустить показ своего любимого модного бренда

В Париже вовсю "блистает" Неделя мужской моды (проходит с 15 по 20 января). Свои коллекции уже успели представить больше десятка всемирно известных брендов, среди которых: Valentino, Raf Simons, Heron Preston, Off-White и другие.

17 января свою новую коллекцию сезона осень-зима 2019-2020 публике презентовал французский дом моды Louis Vuitton. Одной из звездных гостей показа выступила 36-летняя супермодель Наталья Водянова.

Для посещения fashion-мероприятия Водянова выбрала белоснежную унисекс рубашку от бренда… конечно же, Louis Vuitton. Рубашка выполнена в стиле сафари — с четырьмя вместительными карманами и длинным поясом. Кстати, рубашка фигурировала в мужской коллекции бренда сезона весна-лето 2019!

Наталья Водянова на показе Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Свой образ Водянова дополнила полупрозрачным плащем-накидкой. На ножках модели — яркие цветастые сапоги от Christian Louboutin.

Кстати, показ супермодель посетила со своим кавалером — французским бизнесменом Антуаном Арно. У пары родилось двое сыновей: Максим (2 мая 2014 года) и Роман (4 июня 2016 года).

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images; instagram.com/natasupernova)

Рубашка в сафари стиле от Louis Vuitton на модели мужчине (фото: Vogue.com)

Отметим, что в fashion-индустрии в этом году доминирует стиль 80-х, который прослеживается не только в одежде, но также в мейкапе, прическа, маникюре. В сети буквально "сходят с ума" по макияжу в стиле 80-х. Сотни модных блогеров спешат представить свои варианты ведущего мейкапа.

Более того, еще одна изюминка 80-х, а именно любовь к кислотным неоновым оттенкам, нашла свое применение в hair-трендах 2019 года.