Образ дня: Наталя Водянова на "лабутенах" і в сукні-сорочці Louis Vuitton

Наталя Водянова на показі Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Всесвітньо відома модель не могла пропустити показ свого улюбленого модного бренду

В Парижі щосили "блищить" Тиждень чоловічої моди (проходить з 15 по 20 січня). Свої колекції вже встигли представити більше десятка всесвітньо відомих брендів, серед яких: Valentino, Raf Simons, Heron Preston, Off-White та інші.

17 січня свою нову колекцію сезону осінь-зима 2019-2020 презентував публіці французький будинок моди Louis Vuitton. Однією із зоряних гостей показу виступила 36-річна супермодель Наталя Водянова.

Для відвідування fashion-заходу Водянова обрала білосніжну унісекс сорочку від бренду... звичайно ж, Louis Vuitton. Сорочка виконана в стилі сафарі — з чотирма місткими кишенями і довгим поясом. До речі, сорочка фігурувала в чоловічій колекції бренду сезону весна-літо 2019!

Наталя Водянова на показі Louis Vuitton (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Свій образ Водянова доповнила напівпрозорим плащем-накидкою. На ніжках моделі — яскраві квітчасті чоботи від Christian Louboutin.

До речі, показ супермодель відвідала зі своїм кавалером — французьким бізнесменом Антуаном Арно. У пари народилося двоє синів: Максим (2 травня 2014 року) і Роман (4 червня 2016 року).

Наталя Водянова і Антуан Арно (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images; instagram.com/natasupernova)

Сорочка в стилі сафарі від Louis Vuitton на моделі чоловікові (фото: Vogue.com)

Відзначимо, що в fashion-індустрії в цьому році домінує стиль 80-х, який простежується не тільки в одязі, а також в макіяжі, зачісках, манікюр. В мережі буквально "сходять з розуму" за макіяжем в стилі 80-х. Сотні модних блогерів поспішають представити свої варіанти провідного мейкапу.

Більш того, ще одна родзинка 80-х, а саме любов до кислотних неонових відтінків, знайшла своє відображення в hair-трендах 2019 року.