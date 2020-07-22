В облегающем платье на шопинг: Анджелина Джоли подчеркнула идеальную фигуру соблазнительным нарядом

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Звезда вновь попалась папарацци

Анджелина Джоли отправилась на шопинг в компании дочери, вновь выбрав весьма соблазнительный наряд. 45-летняя звезда надела трикотажное длинное платье, облегающее на талии и расклешенное книзу. С короткими рукавами, рядом пуговица на груди и летящим силуэтом, оно выглядело довольно скромно, женственно и соблазнительно. Образ звезда дополнила туфлями на плоской подошве, полупрозрачными очками-авиаторами и объемной сумкой на длинном ремешке. Также она прихватила и сумку побольше, куда, видимо, собиралась вместить все купленное.

Новый образ Джоли (фото: скриншот Instagram)

Волосы исполнительница "Малефисенты" собрала в высокий конский хвост, завершив комфортный аутфит. А от макияжа отказалась. К слову, о перчатках и маске знаменитость не забыла, заставив и 12-летнюю Вивьен также примерить этот актуальный «аксессуар».

Анджелина Джоли отправилась на шопинг с дочкой (фото: Instagram)

Девочка, которая, по слухам, вслед за старшей сестрой мечтает сменить пол, была одета в свои любимые вещи унисекс. Лук составили белая объемная футболка с принтом, широкие черные шорты и мокасины. Выглядели мать и дочь стильно и гармонично.

Напомним, ранее Джоли вышла в свет в необычном платье, которое тут же привлекло внимание всех модных сайтов. Бывшая жена Брэда Питта, с которым они наконец уладили все конфликты, отправилась на прогулку с сыном. Вместо комфортной одежды она предпочла платье миди с пышной плиссированной юбкой, рукавами и подчеркнутой линией талии. Наряд сделал хрупкую фигуру звезды невероятно женственной, а образ – роскошным. Что ж, признанный голливудский секс-символ умеет подчеркивать свои лучшие стороны.