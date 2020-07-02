Просто и стильно: Анджелина Джоли подчеркнула стройную фигуру трендовыми летними вещами

Анджелина Джоли (фото: elle.com)

Актриса попалась папарацци за прогулкой

Анджелина Джоли редко становится героиней модных порталов: актриса не ведет свой блог и не стремится показать миру свои новинки. Но когда папарацци ловят ее за прогулками, поклонники не могут насмотреться. 45-летняя звезда умеет составить ансамбль, подчеркнув свои достоинства и природное обаяние. Новое подтверждение тому – выход звезды за покупками, который она совершила на днях.

Анджелина выбирает летнюю классику (фото: скриншот Instagram)

Джоли отправилась в магазин в компании 11-летней дочери Вивиен. К слову, всего через день после того, как ее навестил бывший супруг Брэд Питт. Напомним, это событие стало знаковым, так как это случилось впервые за 4 года после развода. Актриса выбрала для прогулки трендовый наряд этого лета – льняное белое платье с кружевными вставками, которое на хрупком теле актрисы смотрелось изящно и нежно. Благодаря свободному крою и длине миди оно стало идеальным вариантом для прогулки в жару. В дополнение к платью она подобрала телесного оттенка балетки, а также черную сумку на длинной ручке от Dior. Волосы звезда не стала укладывать, распустив их свободно по плечам. Макияж Анджелина в обычной жизни привыкла делать минимальный, и сейчас не отступила от своих правил.

Анджелина с дочкой (фото: скриншот Instagram)

Дочь актрисы, которая, по слухам, мечтает сменить пол вслед за старшей сестрой, выбрала вариант унисекс. Джинсы, широкая серая футболка и кеды – в таком виде девочка чувствует себя комфортно и непринужденно. Обе красотки не забыли о защите, надев маски и перчатки. Берем пример!

К слову, актриса недавно демонстрировала, что платья и сарафаны, не стесняющие движений – ее любимый вариант одежды на лето. Так, она появилась на сайте британской версии глянцевого издания Harper's Bazaar в свободном платье светлого оттенка. Фотографировал звезду ее сын, так что она предстала в натуральном «домашнем» виде на крыльце своего дома.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite