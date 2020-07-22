У відвертій сукні на шопінг: Анджеліна Джолі підкреслила ідеальну фігуру спокусливим вбранням

Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Зірка знову попався папарацці

Анджеліна Джолі вирушила на шопінг в компанії дочки, знову вибравши вельми спокусливе вбрання. 45-річна зірка одягла трикотажну довгу сукню, що облягає на талії і розкльошену донизу. З короткими рукавами, рядком гудзиків на грудях і цікавим силуетом, вона виглядало досить скромно, жіночно і привабливо. Образ зірка доповнила туфлями на плоскій підошві, напівпрозорими очками-авіаторами та об'ємною сумкою на довгому ремінці. Також вона прихопила і сумку побільше, куди, мабуть, збиралася вмістити все куплене.

Новий образ Джолі (фото: Instagram)

Волосся виконавиця "Малефісенти" зібрала високий кінський хвіст, завершивши комфортний аутфіт. А від макіяжу відмовилася. До речі, про рукавички і маску знаменитість не забула, змусивши та 12-річну Вів'єн приміряти також цей актуальний «аксесуар».

Анджеліна Джолі вирушила на шопінг з донькою (фото: Instagram)

Дівчинка, яка, за чутками, слідом за старшою сестрою мріє змінити стать, була одягнена в свої улюблені речі унісекс. Лук склали біла об'ємна футболка з принтом, широкі чорні шорти і мокасини. Виглядали мати і дочка стильно і гармонійно.

Нагадаємо, раніше Джолі вийшла у світ в незвичному сукню, що відразу ж привернуло увагу всіх модних сайтів. Колишня дружина Бреда Пітта, з яким вони нарешті владнали всі конфлікти, вирушила на прогулянку з сином. Замість комфортного одягу вона обрала сукню міді з пишною плісированою спідницею, рукавами і підкресленою лінією талії. Одяг зробив тендітну фігуру зірки неймовірно жіночною, а образ – розкішним. Що ж, визнаний голлівудський секс-символ вміє підкреслювати свої кращі сторони.