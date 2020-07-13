На прогулку в роскошном платье: Анджелина Джоли подчеркнула тонкую талию женственным нарядом

Анджелина Джоли (фото: коллаж РБК-Украина)

Звезда даже на прогулку выбрала платье

Анджелина Джоли порадовала новым стильным выходом. Бывшая жена Брэда Питта, с которым они наконец уладили все конфликты, отправилась на прогулку с сыном, выбрав для этого очередной необычный образ. Вместо комфортной одежды в этот раз она предпочла платье миди. Темно-синее, с пышной плиссированной юбкой, рукавами и подчеркнутой линией талии, оно сделало хрупкую фигуру звезды женственной, а образ – роскошным. В дополнение к ним Джоли подобрала босоножки на плоской подошве, оранжевого оттенка сумочку с длинной ручкой, а также тонкую цепочку. Волосы знаменитый голливудский секс-символ собрала в хвост на затылке, отказавшись от укладок. Макияж она также предпочла не делать.

Звезда любит необычные наряды (фото: Instagram)

В таком весьма роскошном виде она отправилась за покупками. Видимо, звезда собиралась отмечать день рождения близнецов Нокса и Вивьен – они отмечают его на днях. На улице Анджелина появилась в компании сына. Мальчик надел черные спортивного кроя брюки и толстовку с капюшоном в серых тонах. Как мать, так и сын даже на свежем воздухе решили не снимать защитные повязки.

Анджелина Джоли и Нокс (фото: Instagram)

Фото уже облетели массу порталов, собрав массу отзывов об образе звезды. Нужно отметить – весьма положительных. Актриса в который раз доказала, что умеет выглядеть стильно даже в обычной жизни.

Напомним, ранее она появилась в простом белом платье, которое дополнила бежевыми балетками. Благодаря свободному крою и длине миди оно стало отличным вариантов для прогулки в жару. В прошлый раз стильная мамочка взяла с собой 12-летнюю Вивиьен. К слову, по слухам, девочка вслед за старшей сестрой мечтает сменить пол.