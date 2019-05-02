В нижнем белье и высоких перчатках: Белла Хадид поделилась "горячим" видео

23-летняя супермодель оригинально поздравила Рианну
Белла Хадид не упускает ни одного случая продемонстрировать свою красоту и роскошную фигуру. Так, совсем недавно она поделилась со своими подписчиками в Instagram видео со сборов на день рождения сестры – Джиджи, которая отметила 24-летие. Девушка примерила джинсовый комбинезон с глубоким декольте. А сегодня выложила очередной соблазнительный ролик. Белла в замедленной съемке шествует по подиуму в пепельного оттенка нижнем белье и высоких белых перчатках.
На голове у нее высокая прическа с серыми цветами, в ушах и на шее изысканные украшения, а все тело сексуально переливается от обилия хайлайтера. Этот роскошный образ знаменитая красотка примерила на показе нижнего белья SAVAGE – бренда, который принадлежит Рианне и которому исполнился ровно год.
"1 год белья Рианны, в котором мы всегда нуждались", – написала младшая Хадид.
Соблазнительная Белла Хадил поздравила Рианну с годовщиной запуска ее бренда нижнего белья SAVAGE X FENTY #BellaHadid #RIHANNA #SAVAGExFENTY #model— MyGlamWish (@glam_wish) May 2, 2019
Video: instagram/bellahadid pic.twitter.com/60vp29GgVT
Таким образом поздравив свою давнюю подругу с днем рождения ее марки.
Поклонники, которые всегда наготове хвалить свою звезду, тут же принялись отсыпать ей комплименты:
К слову, сама виновница торжества – основательница бренда Рианна – также посвятила несколько постов такому событию. Она выложила свои снимки в откровенном белье и написала: "В этом месяце исполняется год со дня запуска @savagexfenty! Спасибо всем, кто поддержал и принял наш бренд и наш месседж! Для всех моих дикарей, я люблю вас, и я люблю движение, которое мы сделали вместе! Так много еще впереди! Содержание – это то, что я отстаиваю".
Соблазнительная Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Напомним, ранее дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue. Певица позировала в пикантной одежде от собственного бренда.
Также до этого в откровенном комбинезоне и со сладкими поцелуями Белла Хадид поделилась соблазнительным видео.