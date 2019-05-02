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В нижнем белье и высоких перчатках: Белла Хадид поделилась "горячим" видео

Lite » Мода 02.05.2019 - 19:29
В нижнем белье и высоких перчатках: Белла Хадид поделилась "горячим" видео
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

23-летняя супермодель оригинально поздравила Рианну

Белла Хадид не упускает ни одного случая продемонстрировать свою красоту и роскошную фигуру. Так, совсем недавно она поделилась со своими подписчиками в Instagram видео со сборов на день рождения сестры – Джиджи, которая отметила 24-летие. Девушка примерила джинсовый комбинезон с глубоким декольте. А сегодня выложила очередной соблазнительный ролик. Белла в замедленной съемке шествует по подиуму в пепельного оттенка нижнем белье и высоких белых перчатках.

На голове у нее высокая прическа с серыми цветами, в ушах и на шее изысканные украшения, а все тело сексуально переливается от обилия хайлайтера. Этот роскошный образ знаменитая красотка примерила на показе нижнего белья SAVAGE – бренда, который принадлежит Рианне и которому исполнился ровно год.

"1 год белья Рианны, в котором мы всегда нуждались", – написала младшая Хадид.

Таким образом поздравив свою давнюю подругу с днем рождения ее марки.

Поклонники, которые всегда наготове хвалить свою звезду, тут же принялись отсыпать ей комплименты:

  • "Ох, вау! Ты совершенна",
  • "Какая же ты роскошная",
  • "Ты выглядишь, как модель из 90-х",
  • "Это было твое лучшее шоу",
  • "Это идеально",
  • "Ты моя любимая модель навсегда",
  • "Идеальная коллекция, идеальная модель",
  • "Это просто произведение искусства",
  • "Матерь божья, ты совершенна",
  • "Одна королева поддержала вторую королеву",
  • "Я хочу лайкнуть это дважды…",
  • "Ты любовь всей моей жизни",
  • "Я не могу перестать смотреть на это",
  • "Боже, я влюбился"…

К слову, сама виновница торжества – основательница бренда Рианна – также посвятила несколько постов такому событию. Она выложила свои снимки в откровенном белье и написала: "В этом месяце исполняется год со дня запуска @savagexfenty! Спасибо всем, кто поддержал и принял наш бренд и наш месседж! Для всех моих дикарей, я люблю вас, и я люблю движение, которое мы сделали вместе! Так много еще впереди! Содержание – это то, что я отстаиваю".

Рианна

Рианна

Соблазнительная Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Напомним, ранее дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue. Певица позировала в пикантной одежде от собственного бренда. 

Также до этого в откровенном комбинезоне и со сладкими поцелуями Белла Хадид поделилась соблазнительным видео

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