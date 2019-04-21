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Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue

Lite » Мода 21.04.2019 - 16:25
Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Певица позировала в пикантной одежде от собственного бренда

Поп-дива Рианна не сходит с обложек глянцевых журналов и умеет заставить говорить о себе. Ее экстравагантные и стильные фотосеты то и дело появляются на страницах ведущих мировых fashion-изданий, а сама РиРи без стеснения демонстрирует аппетитные формы и собственные модные эксперименты на грани эпатажа. Так, 31-летняя дерзкая красотка стала героиней майского номера австралийского Vogue. Журнал поступит в свободную продажу уже 29 апреля, а пока можно полюбоваться на плоды трудов звезды – откровенную стильную фотосессию.

Журналисты окрестили Рианну "феноменом", разместив громкий заголовок. "Плохая девочка РиРи", как назвала себя в соцсети знаменитость, позирует на обложке в небесно-голубом тренче и бирюзовых ботильонах.

Также она снялась в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty – пикантном корсете-комбинации и ярко-желтом кружевном бра.

Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue

 

Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue

Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue

Прирожденная бунтарка: дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue

Рианна для  Vogue Австралия (фото: instagram.com/badgalriri)

На одном из снимком звезда запечатлена сидящей на стуле в кожаной юбке кофейного оттенка, которая открывает взору ее ноги, и вязанном черном коротком топе, на ногах – лаконичные белоснежные туфли лодочки от  Balenciaga за 950 долларов. Автором фотосесии стал Джош Олинс.

"Влиятельный, неудержимый, бесстрашный прирожденный лидер. Познакомьтесь с нашей звездой на обложке в мае 2019 года, Рианной, иконой, которая знает толк в инклюзивности и знает, чего хотят женщины", - говорится на странице издания в Instagram.

Ранее Рианна в экстравагантных образах появилась на страницах другого всемирно известного издания – журнала американского Harper's BAZAAR.

Кстати, ранее Рианна показала пикантную фотосессию в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty. 

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