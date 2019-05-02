У спідній білизні і високих рукавичках: Белла Хадід поділилася "гарячим" відео

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

23-річна супермодель оригінально привітала Ріанну

Белла Хадід не пропускає жодної нагоди продемонструвати свою красу і розкішну фігуру. Так, зовсім недавно вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram відео зі зборів на день народження сестри – Джіджі, яка зазначила 24-річчя. Дівчина приміряла джинсовий комбінезон з глибоким декольте. А сьогодні виклала черговий спокусливий ролик. Белла в сповільненій зйомці простує по подіуму в попелястого відтінку нижній білизні і високих білих рукавичках.

На голові у неї висока зачіска з сірими кольорами, у вухах і на шиї вишукані прикраси, а все тіло сексуально переливається від великої кількості освітлення. Цей розкішний образ знаменита красуня приміряла на показі нижньої білизни SAVAGE – бренду, який належить Ріанні і якому виповнився рівно рік.

"1 рік білизни Ріанни, яке ми завжди потребували", – написала молодша Хадід.

Таким чином привітавши свою давню подругу з днем народження її марки.

Шанувальники, які завжди напоготові хвалити свою зірку, тут же почали підсипати їй компліменти:

"Ох, вау! Ти досконала",

"Яка ти розкішна",

"Ти виглядаєш, як модель з 90-х",

"Це було твоє найкраще шоу",

"Це ідеально",

"Ти моя улюблена модель назавжди",

"Ідеальна колекція, ідеальна модель",

"Це просто витвір мистецтва",

"Матір божа, ти досконала",

"Одна королева підтримала другу королеву",

"Я хочу лайкнути це двічі...",

"Ти кохання всього мого життя",

"Я не можу перестати дивитися на це",

"Боже, я закохався"...

До речі, сама винуватиця торжества – засновниця бренду Ріанна – також присвятила кілька постів такої події. Вона виклала свої знімки у сексуально-відвертій білизні і написала: "У цьому місяці виповнюється рік з дня запуску @savagexfenty! Спасибі всім, хто підтримав та взяв наш бренд і наш меседж! Для всіх моїх дикунів, я люблю вас, я люблю рух, який ми зробили разом! Так багато ще попереду! Зміст – це те, що я відстоюю".

Спокуслива Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Нагадаємо, раніше зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue. Співачка позувала у пікантному одязі від власного бренду.

Також до цього у відвертому комбінезоні і з солодкими поцілунками Белла Хадід поділилася спокусливим відео.