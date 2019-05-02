У спідній білизні і високих рукавичках: Белла Хадід поділилася "гарячим" відео

23-річна супермодель оригінально привітала Ріанну
Белла Хадід не пропускає жодної нагоди продемонструвати свою красу і розкішну фігуру. Так, зовсім недавно вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram відео зі зборів на день народження сестри – Джіджі, яка зазначила 24-річчя. Дівчина приміряла джинсовий комбінезон з глибоким декольте. А сьогодні виклала черговий спокусливий ролик. Белла в сповільненій зйомці простує по подіуму в попелястого відтінку нижній білизні і високих білих рукавичках.
На голові у неї висока зачіска з сірими кольорами, у вухах і на шиї вишукані прикраси, а все тіло сексуально переливається від великої кількості освітлення. Цей розкішний образ знаменита красуня приміряла на показі нижньої білизни SAVAGE – бренду, який належить Ріанні і якому виповнився рівно рік.
"1 рік білизни Ріанни, яке ми завжди потребували", – написала молодша Хадід.
Спокуслива Белла Хадил привітала Ріанну з річницею запуску бренду нижньої білизни SAVAGE X FENTY #BellaHadid #RIHANNA #SAVAGExFENTY #model— MyGlamWish (@glam_wish) May 2, 2019
Video: instagram/bellahadid pic.twitter.com/60vp29GgVT
Таким чином привітавши свою давню подругу з днем народження її марки.
Шанувальники, які завжди напоготові хвалити свою зірку, тут же почали підсипати їй компліменти:
До речі, сама винуватиця торжества – засновниця бренду Ріанна – також присвятила кілька постів такої події. Вона виклала свої знімки у сексуально-відвертій білизні і написала: "У цьому місяці виповнюється рік з дня запуску @savagexfenty! Спасибі всім, хто підтримав та взяв наш бренд і наш меседж! Для всіх моїх дикунів, я люблю вас, я люблю рух, який ми зробили разом! Так багато ще попереду! Зміст – це те, що я відстоюю".
Спокуслива Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Нагадаємо, раніше зухвала Ріанна в білизні знялася для Vogue. Співачка позувала у пікантному одязі від власного бренду.
Також до цього у відвертому комбінезоні і з солодкими поцілунками Белла Хадід поділилася спокусливим відео.