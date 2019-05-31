В нижнем белье на шпильках: Рианна взволновала поклонников чувственными кадрами

Рианна, которая недавно представила дебютную коллекцию одежды Fenty, продолжает покорять сеть все новыми дизайнерскими разработками. Теперь на очереди новая коллекция для бельевого бренда певицы Savage x Fenty. Ее знойная красавица также представила сама – 31-летняя артистка позирует, сидя в золотом кресле в золотисто-песочном комплекте, приняв весьма откровенную позу. "Поступление новой июньской коллекции @savagexfenty ожидается сегодня в полночь!", – написала Рианна, намекнув, чтобы поклонники бренда были начеку. К слову, певица обожает представлять свои линии оригинальным образом. В прошлый раз она написала: "Не спите. Заведите будильники, сестры. Все случится в полночь".

Рианна зазывает поклонников к покупкам (фото: instagram.com/badgalriri)

Фолловеры, как всегда, бурно отреагировали как на поступление новых вещей от любимого бренда, так и на ее знойное фото.

О, моя богиня

Боже мой, Рианна, эта картинка заставляет мое сердце биться быстрее

Я не могу дождаться!

Сексуальна

Черт, хороша

Королева деловых предприятий

Давай, Рианна... Мы уже хотим тебя

Вау!

Нереальна

Какой великолепный кадр, богиня

Ты вообще реальна?

Это оно!

Часть из поклонников все же выразила и недовольство. Как известно, певица в последнее время забросила певческую карьеру, полностью окунувшись в модную индустрию.

Где альбом, девочка?

Ты даешь нам все, кроме музыки! Что дальше: бытовая техника Fenty?

Когда будет альбом, малышка?

Вам пора дать нам новую музыку, девушка

Девушка любит сниматься у своего любимого фотографа (фото: instagram.com/dennisleupold)

Кстати, снимал Рианну известный фешн-фотограф Деннис Леопольд (Dennis Leupold). Он же работал и над другой не менее яркой рекламной кампанией, когда Рианна представляла обновленную линию Fenty Beauty. Тогда золотыми фото знаменитая красавица буквально взорвала сеть.