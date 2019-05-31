У спідній білизні на шпильках: Ріанна схвилювала шанувальників чуттєвими кадрами

Ріанна, яка нещодавно представила дебютну колекцію одягу Fenty, продовжує підкорювати мережу все новими дизайнерськими розробками. Тепер на черзі нова колекція для білизняного бренду співачки Savage x Fenty. Її пристрасна красуня також представила сама – 31-річна артистка позує, сидячи в золотому кріслі в золотисто-пісочному комплекті, прийнявши досить відверту позу. "Надходження нової червневої колекції @savagexfenty очікується сьогодні опівночі!", – написала Ріанна, натякнувши, щоб шанувальники бренду були напоготові. До речі, співачка обожнює представляти свої лінії оригінальним чином. Минулого разу вона написала: "Не спіть. Заведіть будильники, сестри. Все станеться опівночі".

Ріанна закликає шанувальників до покупок (фото: instagram.com/badgalriri)

Фолловери, як завжди, бурхливо відреагували на надходження нових речей від улюбленого бренду, так і на її спекотне фото.

О, моя богиня

Боже мій, Ріанна, ця картинка змушує моє серце битися швидше

Я не можу дочекатися!

Сексуальна

Чорт, хороша

Королева ділових підприємств

Давай, Ріанна... Ми вже хочемо тебе

Вау!

Нереальна

Який чудовий кадр, богиня

Ти взагалі реальна?

Це воно!

Частина з шанувальників все ж висловила і невдоволення. Як відомо, співачка останнім часом закинула співочу кар'єру, повністю занурившись в модну індустрію.

Де альбом, дівчинка?

Ти даєш нам все, крім музики! Що далі: побутова техніка Fenty?

Коли буде альбом, малятко?

Вам пора дати нам нову музику, дівчина

Дівчина любить зніматися у свого улюбленого фотографа (фото: instagram.com/dennisleupold)

До речі, знімав Ріанну відомий фешн-фотограф Денніс Леопольд (Dennis Leupold). Він же працював і над іншою не менш яскравою рекламною кампанією, коли Ріанна представляла оновлену лінію Fenty Beauty. Тоді золотими фото знаменита красуня буквально підірвала мережу.