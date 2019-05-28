Королева стиля и эпатажа: Рианна засыпала сеть чувственными образами

31-летняя певица пробует себя в разных ипостасях
Рианна, которая недавно представила свой бренд одежды Fenty, не устает демонстрировать стильные образы. Так, она уже успела показать короткое платье-пиджак, которое надела на презентацию марки в Париже, стильный джинсовый образ и массу других вещей из дебютной коллекции. На очереди – нечто еще более откровенное и провокационное.
Рианна не устает менять образы (фото: instagram.com/badgalriri)
Несколько часов назад девушка поделилась с подписчиками серией снимков. На одном она позирует в платье без бретелей, открывающем обнаженные плечи. На втором – белую футболку, горчичного оттенка мини-юбку, куртку и крупные солнцезащитные очки. Дополняет образ маникюр кислотно-зеленого оттенка, яркий макияж, высокий хвост на затылке, а также множество подвесок.
В образах Рианны продумана каждая деталь (фото: instagram.com/badgalriri)
Поклонники, которые привыкли к тому, что их королева регулярно выкладывает все новые образы, порой не могут найти слов для выражения своих восторгов. Тем не менее экспрессии им не занимать.
Рианна с макияжем от собственного бьюти-бренда (фото: instagram.com/badgalriri)
Также многие подписчики возмутились, что девушка занята чем угодно, кроме музыки. И действительно, горячая барбадосская красавица практически полностью переключилась на дизайн одежды и ведение своего бизнеса. Так, у нее есть собственный бельевой бренд Savage, которому она уделяет много времени. А до этого соул-дива создала одну из самых успешных косметических марок Fenty Beauty. Которую, кстати обожают не только обычные пользователи, но и профессиональные визажисты. Возможно, дело в широком спектре оттенков продуктов для кожи, которые можно подобрать под любой типаж. Таким ассортиментом может похвастаться не каждый прослабленный в мире бьюти бренд. К тому же Рианна регулярно обновляет список новинок, отлично чувствуя тенденции рынка.