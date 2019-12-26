Топ-10 лучших фильмов 2019 года обязательных к просмотру

Джокер

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух собрала список фильмов, которые в этом году поразили ее больше всего.

Составляя топ лучших фильмов 2019 года, оказалось, что на уровне с иностранными фильмами, которые выходят в украинский прокат с легкостью можно назвать и украинские картины.

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс

От режиссера трилогии “Мальчишник в Вегасе” Тодда Филлипса было неожиданно увидеть такое драматическое, серьезное кино как “Джокер”. Это не совсем кинокомикс в классическом понимании слова. Это скорее гибрид “Таксиста” Мартина Скорсезе и “Бойцовского клуба” Дэвида Финчера, которому удалось завоевать “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля и восьми-минутные аплодисменты под крики “Браво!”.

“Джокер” рассказывает о становлении одного из самых известных злодеев в истории комиксов. Артур Флек живет в Готэме и мечтает стать комиком, но вынужден работать клоуном. Когда его мечты и надежды рушатся, он начинает разрушать себя изнутри. История Артура Флека получила бешеную популярность и восхищение зрителей, что и не удивительно. Это показательная лента о несправедливости классового разделения, сегрегации и ненависти, которая возникает несправедливость и имеет разрушительную силу. Впрочем, больше всего впечатляет игра Хоакина Феникса, который воплотил Джокера. Он использует чаплиновскую физическую комедию, как метод изображения характера героя, истерическую клоунаду и маниакальный смех, что делают из него не вселенское зло, а белую ворону в этом обществе, которую так хочется пожалеть.

Однажды в Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино

Квентин Тарантино - известный синефил, который потребляет кино в больших количествах, поэтому каждая его картина полна цитат, аллюзий и перепевов. “Однажды в Голливуде” - именно такой, собственно, апофеоз этого метода. Это первый фильм Тарантино, основанный на реальных событиях. При этом в ленте много реальных лиц, некоторые из которых до сих пор живы.

“Однажды в Голливуде” - это очень атмосферное и стильное кино, события которого разворачиваются в 60-х годах на фоне деятельности секты Чарльза Мэнсона, хотя его имя не произносится ни разу. Главный герой - телевизионный актер, карьера которого неуклонно катится к закату и он всячески пытается удержаться на плаву. Тем же занимается и его дублер. Роли этих двух персонажей сыграли одни из лучших голливудских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. И на этот актерский дуэт действительно приятно смотреть почти три часа.

Ирландец

Режиссер: Мартин Скорсезе

“Ирландец” рассказывает реальную историю профсоюзного деятеля и мафиози Фрэнка Ширана и его друзей Рассела Буфалино и Джимми Хоффи. Мартин Скорсезе взял за основу ленты предсмертное признание бывшего американского дальнобойщика по прозвищу Ирландец. Именно так называли Фрэнка Ширана, который ответственный за убийство десятков людей. Фильм охватывает несколько десятилетий из жизни Ирландца, изображая то, как он построил мафиозную карьеру.

Гангстерское кино Мартина Скорсезе, где сыграли оцифрованные ради омоложения Роберт Де Ниро и Аль Пачино, длится три с половиной часа, впрочем, это специальный художественный прием. В результате мы получили классический кинороман, о котором некогда мечтал Дэвид Гриффит.

Паразиты

Режиссер: Пон Чжун Хо

Южнокорейского режиссера не слишком знают в Европе. Но на родине и в Азии в целом он считается культовым автором. Там каждый знает его “Воспоминания об убийстве”. Европейскому зрителю более известна его предыдущая работа “Окча” с Тильдой Свинтон. Через эту ленту в Каннах возник скандал, поскольку ее производством занимался стриминговый сервис Netflix. Но уже через пару лет Пон Чжун Хо вернулся на Лазурное побережья с новым фильмом “Паразиты” и завоевал главную награду - “Золотую пальмовую ветвь”.

Паразиты

Жюри поразила одновременно жестокая и сатирическая история про бедную корейскую семью, которая в полном составе устраивается на работу к богачам, надеясь таким образом “откусить” свой кусок счастья. “Паразитов” часто сравнивают с прошлогодним каннским лауреатом - “Семейное дело”, но Пон Чжун Хо прибег к более сюрреалистическим методам в своей социальной трагикомедии.

Брачная история

Режиссер: Ной Баумбах

Ноа Баумбах известен как мастер жанра мамблкор, поэтому разговорная драма о распаде творческой семьи стала одним из лучших фильмов Венецианского кинофестиваля. Главные герои - нью-йоркский режиссер Чарли (Адам Драйвер) и актриса из Лос-Анджелеса (Скарлетт Йоханссон). Супруги переживают развод и пытаются определить, с кем должен остаться восьмилетний сын. Хотя Баумбах пытается быть отстраненным в этом семейном конфликте, зритель с легкостью определит, что Чарли - альтер-эго режиссера. Их роднит не только профессия, но и подобная любовная драма.

Брачная история

И сказать, что тонкая и нежная “Брачная история” - это о разводе, не совсем корректно. Это фильм о разрухе, которая возникает в отношениях, когда что-то замалчивается, когда отсутствует диалог и взаимопонимание.

Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Дебютная полнометражная работа украинского режиссера Наримана Алиева стала одним из открытий года. Премьера ленты состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в конкурсной программе “Особый взгляд”. Хоть призов она не получила, получила признание зрителей. Это подтверждают несколькоминутные овации и восхищение директора фестиваля Тьерри Фремо игрой Ахтема Сеитаблаева. Следующей победой стал Гран-при Одесского международного кинофестиваля. Это впервые в истории, когда украинский фильм завоевал главную награду ОМКФ да еще и разделил ее с другой картиной.

“Домой” - один из немногих фильмов, который поднимает вопрос Крыма, что потерялось в информационном поле на фоне войны на Донбассе. Главные герои ленты - отец и младший сын. Вместе они возвращаются на полуостров, чтобы похоронить тело старшего сына, который погиб на востоке. В ленте ситуация с Крымом является фоном для личной драмы между родственниками. Конфликт отцов и детей является понятным каждому, а эмоционально мощная концовка пронизывает зрителей до слез.

Мои мысли тихие

Режиссер: Антонио Лукич

Еще одна дебютная полнометражная художественная работа. На этот раз другого украинского режиссера - Антонио Лукича, который отличается особым чувством юмора. Среди жанровых “собратьев” фильм “Мои мысли тихие” выделяет то, что это роуд-муви, в котором мать напрашивается в рабочую поездку к сыну. Парень должен записать голос редкой птицы, которая водится на Закарпатье, но присутствие мамы немного корректирует его планы на спокойную работу. Во время этого путешествия герои выясняют отношений, разговоры о мечтах и несбыточных желаниях. Такие простые и одновременно сложные личности напоминают каждого из нас. Особенно это удалось Ирме Витовской, которая сыграла маму. Это однозначно одна из лучших ее ролей.

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Режиссер: Надежда Парфан

Полнометражный документальный дебют Надежды Парфан со сложным для произношения названием “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” - самое теплое кино года. В нем зритель видит рабочих коммунальных служб, от которых зависит тепло в доме, совсем с другой стороны. Надежда Парфан работала над лентой несколько лет, ведь отопительный сезон бывает только раз в год и должно было успеть на его начало. Съемки проходили в родном городе режиссера на предприятии ее дедушки “Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго”, где сейчас работает и мама Надежды. Поэтому попасть в “святая святых” было не достаточно сложно. Сложно было поймать нужный момент.

Поет Іванофранківськтеплокомуненерго

В центре сюжета - профсоюзный хор коммунальщиков, которым занимается Иван Васильевич. Пока все участники хора находятся на выездах, ремонтируют трубы, проверяют давление или часами выслушивают возмущения клиентов, он ждет всех на репетиции. Для него это opus magnum, в который он вложил душу и сердце.

Надежды Парфан удалось сделать срез катастрофы системы, которая осталась в наследство от СССР. Старые аппараты, ржавые механизмы, с которыми вынуждены работать люди, которые продолжают петь, чтобы не потерять оптимизм.

Цена правды

Режиссер: Агнешка Голланд

Мировая премьера драмы “Цена правды” польского режиссера Агнешки Холланд состоялась на 69-м Берлинале, где лента участвовала в основном конкурсе. На показы фильма выстроились длинные очереди зрителей, желающих увидеть реальную историю про британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он впервые посетил Украину и воочию увидел тот ужас, что здесь творился. Гарет Джонс стал одним из первых журналистов, кто рассказал правду о Голодоморе и сталинских репрессиях в Manchester Guardian и New York Evening Post.

Производством фильма занимались Украина, Польша и Великобритания. В основном лента рассчитана на иностранного зрителя, чтобы ознакомить его с этой страшной страницей нашей истории. И для Украины это не менее важное кино. “Цена правды” - не просто экранизация биографии отважного журналиста, а масштабный проект, который показывает жуткую сущность СССР и его режима, который породил Голодомор.

А потом мы танцевали

Режиссер: Леван Акин

Шведско-грузинская лента “А потом мы танцевали” стала настоящим зрительским хитом, благодаря чему фильм получил Гран-при 10-го ОМКФ, разделив награду с драмой “Домой”. Леван Акин поднял болезненные для общества темы о традиции, архаику, свободу и осуждения. Режиссер нашел новые способы выражения этих конфликтов через искусство танца.

Мераб с детства танцует национальный грузинский танец. Парень отчаянно стремится вырваться из посредственности и бедности, поэтому его цель - доказать учителю, что он достоин места в Национальном грузинском ансамбле. Но у героя с'является соперник Иракли, до которого Мераб начинает испытывать романтические эмоции.Оба парня ведут отчаянную борьбу за свободу на самоопределение и ориентацию в гендерно-консервативном среде. Категоричное мнение, которым часто руководствуется стереотипное общество, высказывает руководитель танцевального ансамбля: “Грузинский танец основывается на маскулинности. Здесь нет места для слабости".

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