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Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Lite » Мода 27.01.2020 - 10:27
Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів
Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Роббі вибрала оригінальний наряд від Dries Van Noten

Кіноісторія про відчайдушну і трохи божевільну подружку Джокера Харлі Квінн набирає обертів. На вихідних у Мексиці відбулася презентація нового фільму про героїню коміксів і її подруг - "Хижі пташкии: Приголомшлива історія Харлі Квінн". Головну роль у стрічці грає 29-річна актриса Марго Роббі, яка, власне, і отримала популярність завдяки своїй ролі Харлі Квінн у фільмі "Загін самогубців" (2016).

Прем'єра "Приголомшливої історії Харлі Квінн" в Україні запланована на 6 лютого. На жаль, голлівудська красуня не прилетить на прем'єру в Україну. І все ж деякі червоні доріжки вона із задоволенням відвідує. Так, для світського виходу в Мексиці Марго Роббі вибрала одночасно зухвалий і елегантний образ від бельгійського будинку моди Dries Van Noten.

Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Марго Роббі на прем'єрі "Хижі пташки: Приголомшлива історія Харлі Квінн" в Мексиці (скріншоти: instagram.com/margotrobbieinsta)

Наряд представляє собою поєднання звичайної білої майки з чорною спідницею в підлогу. При цьому спідниця додаткової оздоблена пишною баскою в дрібний білий горошок і чорними перами. Баска віддалено нагадує балетну пачку.

Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Вбрання від Dries Van Noten (скріншот: instagram.com/catwalkbyl)

Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Скріншот: instagram.com/joseawood2_17

Волосся голлівудської кінодіви зібране у великі локони. З прикрас Марго вибрала тільки великі сережки з діамантиками. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

І все ж у мережі встигли розкритикувати образ Роббі. Справедливості заради слід зазначити, що кінодіва дійсно помилилася з вибором наряду. Спідниця-пачка візуально зробила витончену талію актриси ширше. Образ помітно додав Марго парочку зайвих кілограмів.

Однак нова смілива інтерпретація вечірнього вбрання в класичній чорно-білій гамі однозначно заслуговує уваги.

Хижі пташки: Приголомшлива історія Харлі Квінн

Хижі Птахи - перший трейлер

Отже, прем'єра в Україні відбудеться на початку лютого. У центрі сюжету виявляється, звичайно ж, Харлі Квінн, яка розлучається зі своїм коханим Джокером. Харлі не збирається сумувати від нерозділеного кохання. А хоче стати суперзлодійкою і зібрати власну команду небезпечних героїнь. У їх числі Бетгерл, Чорна канарейка, Мисливиця і Рене Монтойя. Зухвалим дівчатам належить вступити в сутичку з Чорною Маскою, який є кримінальним авторитетом Готема.

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