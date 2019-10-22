Нереально красивая: Елена Зеленская блистает в Японии в новом роскошном наряде

Елена Зеленская, которая вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, отправилась в Японию, порадовала новыми фото. Она подготовила пост в своем микроблоге, посвященный важному для страны событии – интронизацию императора Нарухито. На мероприятие первая леди выбрала очередной стильный наряд, в котором постаралась учесть традиционный японский стиль в одежде.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Элегантное нежно-желтое платье в пол прямого кроя необычным сделали детали: длинные рукава-фонарики с рядом пуговиц, небольшой "запах" на груди и ряд вытачек, подчеркнувший талию первой леди. Дополнили женственный образ туфли на небольшом каблуке, полупрозрачные перчатки, расшитые блестками, а также миниатюрный квадратный клатч – в тон всему наряду. Волосы Елены в этот раз были собраны в пучок и украшены длинной лентой. Макияж же выполнен в золотисто-коричневых оттенках.

Елена, как всегда, очаровательна (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Владимир выбрал для выхода классический костюм-тройку с белой рубашкой и бабочкой. Смотрелись супруги гармонично и стильно.

"Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода Рейва в истории Японии. В переводе с японского это означает «Прекрасная гармония», и именно этого я искренне желаю Императору и всей Японии", – написала Елена в своем Instagram.

Елена и Владимир в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За час пост Елены набрал более 80 000 лайков и массу приятных комментариев. Подписчики первой леди высоко оценили ее выбор наряда, отметив как всегда ее умение блистать на светских выходах.

Милые!

Нереально красивые

Елена, какие вы с президентом милые, супер! Самые лучшие президент и первая леди

Очень хорошие! Спасибо вам и удачи!

Это ваш стиль! Очень красиво! Вы прекрасны!

Вы красавица!

Настоящая леди

– пишут они.

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, визит супругов в Японию продлится до 24-го октября. Помимо интронизации Императора Японии, также планируется провести ряд встреч: с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.