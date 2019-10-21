Глаз не отвести: Елена Зеленская показала первый наряд для поездки в Японию

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди, как всегда, стильная и женственная

Елена Зеленская продложает исполнять свои обязанности первой леди. Вместе с супругом они отправились в очередную поездку. Как сообщили на официальной странице президента Украины, с 21 по 24 октября состоится их рабочий визит в Японию. Здесь Елена и Владимир примут участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Также планируется провести ряд встреч: с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Елена и Владимир Зеленские в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Уже на выходе из самолета Елена показала, что ее гардероб для посещения этой колоритной страны будет весьма необычным и стильным. На первой встрече она появилась в женственном наряде. Ансамбль составили летящая длинная юбка темно-синего оттенка, а также серый приталенный пиджак с цветочной аппликацией. Хризантемы – давний символ Японии, так что Елена выразила свое почтение принимающей стороне. Дополнили образ классические лодочки на шпильке, а также серьги с жемчугом.

На своей странице в Instagram Елена опубликовала первый пост, рассказав о своих личных целях как первой леди.

Елена в новом стильном наряде (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Его Величество вступил на престол 1 мая, после того как его отец, Акихито, добровольно передал сыну Хризантемовый трон в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года.

Впереди – очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, познакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны, как Япония, будет чрезвычайно полезным, ведь создание равенства возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента".