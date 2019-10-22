Нереально красива: Олена Зеленська блищить в Японії в новому розкішному вбранні

Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, вирушила до Японії, порадувала новими фото. Вона підготувала пост у своєму мікроблозі, присвячений важливій для країни події – інтронізації імператора Нарухіто. На захід перша леді обрала черговий стильний наряд, в якому постаралася врахувати традиційний японський стиль в одязі.

Олена і Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елегантну ніжно-жовту сукню прямого крою незвичайною зробили деталі: довгі рукава-ліхтарики з рядом гудзиків, невеликий "запах" на грудях і ряд виточок, який підкреслив талію першої леді. Доповнили жіночний образ туфлі на невеликому каблуці, напівпрозорі рукавички, розшиті блискітками, а також мініатюрний квадратний клатч – в тон всьому вбранню. Волосся Олени в цей раз було зібрано в пучок і прикрашено довгою стрічкою. Макіяж виконаний у золотисто-коричневих відтінках.

Олена, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Володимир вибрав для виходу класичний костюм-трійку з білою сорочкою. Виглядало подружжя гармонійно і стильно.

"Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської "Рейва" означає "Прекрасна гармонія", і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії", – написала Олена у своєму Instagram.

Олена і Володимир в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За годину пост Олени набрав більше 80 000 лайків і масу приємних коментарів. Послідовувачі першої леді високо оцінили її вибір наряду, зазначивши як завжди її вміння блищати на світських виходах.

Милі!

Нереально красиві

Олена, які ви з президентом милі, супер! Найкращі президент і перша леді

Дуже хороші! Спасибі вам і удачі!

Це ваш стиль! Дуже красиво! Ви прекрасні!

Ви красуня!

Справжня леді

– пишуть вони.

Коментарі до посту (фото: скриншот instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, візит подружжя в Японії триватиме до 24-го жовтня. Крім інтронізації Імператора Японії, також планується провести ряд зустрічей з прем'єр-міністром Японії, керівниками обох палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.