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Елена Зеленская показала идеальный total look: еще больше фото

Lite » Мода 18.10.2019 - 18:25
Елена Зеленская показала идеальный total look: еще больше фото
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди блистает в Риге

Елена Зеленская - идеальная первая леди, которую обожают как за желание изменить ситуацию в стране в лучшую сторону и активное участие в многочисленных начинаниях, так и за чувство стиля. На днях жена президента Украины отправилась в Ригу. В Латвии состоялся ряд важных встреч. И хотя первые фото с этой поездки уже облетели сеть, только сегодня, 18 октября, Елена сама поделилась массой кадров. Она также рассказала свои впечатления от поездки.

Елена Зеленская показала идеальный total look: еще больше фотоЕлена Зеленская показала идеальный total look: еще больше фотоЕлена Зеленская в Литве (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Здесь просто невозможно не быть здоровым! Такое впечатление осталось у меня после посещения средней школы № 49 в Риге. Я приехала в это заведение, чтобы ознакомиться с латвийским подходом к организации школьного питания и физического воспитания детей. А приехала полная вдохновения и новых идей! Я уже писала, что вместе с профильными министерствами и общественными активистами работаю над проектом улучшения системы школьного питания. Совершенствования уроков физического воспитания в украинских школах - еще одно приоритетное задание, которое вместе со здоровым питанием поможет сохранить здоровье украинский с детства. Буду держать вас в курсе)».

Елена Зеленская показала идеальный total look: еще больше фотоЕлена в женственном образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для этого визита Елена изменила своей любви к брючным костюмам. Она надела максимально женственный total look: длинную, слегка расклешенную юбку и приталенный пиджак светло-серого оттенка. Дополнили их туфли на невысоком каблуке, маленький черный клатч, золотая цепочка и лаконичные серьги. Такой нежный и элегантный образ пришелся по душе многочисленным поклонникам знаменитой красавицы. Подписчики в Instagram не устают восхищаться красотой и умением выбирать наряды первой леди.

К слову, Елена Зеленская обожает наряды в приглушенных и нежных тонах. К примеру, во время поездки в Америку она продемонстрировала сразу несколько подобных ансамблей - в пудрово-розовом и голубом. Нужно признать, они невероятно к лицу Елене.

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Новости Украины Елена Зеленскаяпервая леди
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