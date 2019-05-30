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Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала шанувальників кардинальною зміною стилю і новим кольором волосся

Lite » Мода 30.05.2019 - 20:30
Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала шанувальників кардинальною зміною стилю і новим кольором волосся
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

21-річна зірка приміряла незвичайний образ

Кайлі Дженнер останнім часом дуже активна в мережі. Причому дівчина встигає не тільки влаштовувати гучні вечірки, але і приміряти нові образи. Так, кілька годин тому вона опублікувала фото у вельми несподіваному образі. Наймолодша мільярдерка у світі наділа короткий сірий спортивний топ, легінси йому в тон. Доповнює картину виразний макіяж і – найголовніше – яскраво-рожеве волосся. В руках дівчина тримає блідо-рожеву сумку і сонцезахисту очки. Чи потрібно говорити, що такий експеримент викликав бурю емоцій у 136 мільйонів її фоловерів. Особливо всіх вразив колір волосся зірки.
Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала шанувальників кардинальною зміною стилю і новим кольором волоссяКайлі регулярно приміряє новий колір волосся (фото: instagram.com/kyliejenner)

  • Мені так подобається твій колір волосся!
  • Я в захваті від кольору твого волосся, дорога!
  • О боже!
  • Ти жартуєш? Це фото – просто вогонь!
  • Ти перша
  • Я люблю це
  • Ти так гаряче
  • Просто королева!

По всьому, фото зроблено давно для рекламної кампанії Alexander Wang. Незабаром після цього поста з'явився й інший – Кайлі позує в тілесного відтінку купальнику і зі звичним темним кольором волосся. Дівчина грається в басейні з маленькою донькою. Радісний знімок вона підписала: «Моя мала Малібу». У сторіз знаменитої красуні також з'явилися відео, що демонструють її з довгими локонами каштанового відтінку.

Несподівано: Кайлі Дженнер здивувала шанувальників кардинальною зміною стилю і новим кольором волоссяНесподівано: Кайлі Дженнер здивувала шанувальників кардинальною зміною стилю і новим кольором волосся21-річна зірка відпочиває зі своєю донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Треба зазначити, що експерименти з кольором волосся – улюблена розвага всієї родини Кардашьян-Дженнер. Дівчата обожнюють приміряти на вечірки і івенти різноманітні відтінки. Приміром, сама Кайлі зовсім недавно покавала відразу два яскравих образи на Балу Інституту костюма Met Gala. Вона прийшла у розкішних сукнях Versace, які доповнили в тон їм пурпурний і бірюзовий перуки. Також нещодавно вона пробувала себе і в ролі блондинки. Тим не менш, Дженнер завжди повертається до свого улюбленого темному кольору.

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