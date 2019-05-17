Нельзя быть красивой такой: Ирина Шейк восхитила чувственным фото в нижнем белье

Ирина Шейк, которая и так всегда в центре внимания – девушка регулярно участвует в новых проектах для известных брендов, сейчас вновь заставила о себе говорить благодаря личной жизни. По слухам, знаменитая модель расстается с гражданским мужем и отцом ее ребенка Брэдли Купером, отношения с которым они начали еще в 2017-м году. Но сама 33-летняя красавица никак не комментирует эти новости, в своем Instagram-аккаунте демонстрируя успешные кампании и привычные для себя селфи.

Ирина Шейк в новой рекламной кампании для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, несколько часов назад она запостила очередное фото – снимок сделан для рекламной кампании новой коллекции бренда Intimissimi. Лицом этой итальянской марки нижнего белья она является уже давно.

Модель давно является лицом бренда (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина позирует в черном бюстгальтере, который подчеркивает роскошную грудь модели. Дополняет образ "мокрая" укладка и выразительный макияж. В короткой подписи звезда намекнула, что коллекция скоро будет представлена. Поклонники тут же принялись бурно комментировать фото:

"У тебя самое прекрасное лицо. Нет операций, нет ботокса, нет наполнителей. Просто чистая красота…"

"Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел"

"Нельзя быть красивой такой"

"Какая классная! Ты вообще настоящая?"

"Неземная"

"Та так прекрасна"

"Моя любовь"

"Богиня"

"Наша красавица…"

"Вы самая великолепная женщина навсегда"

"Принцесса"

Супермодель любит радовать поклонников горячими снимками (фото: instagram.com/irinashayk)

Конечно же, не обошлось без вопросов о Бредли. "Почему вы порвали отношение с Бредли Купером, вы были идеальной парой…", "Ирина, это правда?", – расстроены многие поклонники. Что ж, есть шанс, что расставание – это всего лишь очередной искусственно созданный слух, и в молодой семье все хорошо.

Ирина Шейк и Бредли Купер (фото: instagram.com/irinashayk)

В сториз Ирина также поделилась фрагментом забавного ролика с участием Жана-Поля Готье. Напомним, лицом нового аромата дома Jean Paul Gaultier Scandal она стала относительно недавно. Тогда бренд представил чувственный кампейн с Ириной в главной роли. Похоже, скоро нас ждет продолжение.