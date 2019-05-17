Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизні

33-річна модель порадувала шанувальників гарячим фото
Ірина Шейк, яка і так завжди в центрі уваги – дівчина регулярно бере участь у нових проектах для відомих брендів, зараз знову змусила про себе говорити завдяки особистому життю. З чуток, знаменита модель розлучається з цивільним чоловіком і батьком її дитини Бредлі Купером, відносини з яким вони почали ще в 2017-му році. Але сама 33-річна красуня ніяк не коментує ці новини, в своєму Instagram-акаунті демонструючи успішні кампанії і звичні для себе селфи.
Так, кілька годин тому вона запостила чергове фото – знімок зроблений для рекламної кампанії нової колекції бренду Intimissimi. Обличчям цієї італійської марки нижньої білизни вона є вже давно.
Модель давно є обличчям бренду (фото: instagram.com/irinashayk)
Ірина позує в чорному бюстгальтері, який підкреслює розкішні груди моделі. Доповнює образ "мокра" укладка і виразний макіяж. У короткому підпису зірка натякнула, що колекція скоро буде представлена. Шанувальники тут же почали бурхливо коментувати фото:
Звичайно ж, не обійшлося без питань про Бредлі. "Чому ви порвали відносини з Бредлі Купером, ви були ідеальною парою...", "Ірино, це правда?", – питаюсть засмучені шанувальники. Що ж, є шанс, що розставання – це всього лише черговий штучно створений слух, і у молодій сім'ї все добре.
У сториз Ірина також поділилася фрагментом забавного ролика за участю Жана-Поля Готьє. Нагадаємо, особою нового аромату будинку Jean Paul Gaultier Scandal вона стала відносно недавно. Тоді бренд представив чуттєвий кампейн з Іриною в головній ролі. Схоже, скоро нас чекає продовження.