Настроение – пятница: Ирина Шейк поделилась игривым фото в сексуальном наряде

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Супермодель примерила очередной наряд от Тьерри Мюглера

­В марте в Монреале прошла выставка "Thierry Mugler: Couturissime" от знаменитого французского модельера и фотографа Тьерри Мюглера. Автора массы провокационных нарядов, он прославился работой со многими знаменитостями, включая Джорджа Майкла, Лайзу Миннелли, Деми Мур, Дэвида Боуи и Дайану. К промо своей выставки дизайнер также привлек массу селебрити. И одной из главных звезд в этой кампании, безусловно, стала Ирина Шейк.

Она примерила массу знаменитых образов мастера, включая корсет-мотоцикл из клипа Too Funky Джорджа Майкла и другие необычные вещи. Большая поклонница творчества Тьерри, Ирина и сейчас продолжает радовать поклонников любимыми образами.

Так, несколько часов назад она поделилась новым постом: серия снимков в ультрасексуальном наряде от Тьерри Мюглера. Девушка надела необычный черный пиджак с огромным бантом из камней сзади, напоминающим цветок, и черное нижнее белье с серебристыми узорами.

Соблазнительная Ирина Шейк

Дополняют образ туфли на шпильках. Фото полной мерой демонстрируют длину ног и роскошную фигуру 33-летней звезды. На снимках Ирина выглядит счастливой и раскованной, этим же игривым настроением она решила с подписчиками. "Настроение дня", – написала она коротко.

И такое настроение явно пришлось по душе 11-миллионной армии подписчиков Шейк. "Невероятно", "Это слишком горячо!", "Очень красивая и удивительная", "Ты выглядишь потрясающе, леди!!!", "Я хочу уйти с тобой, ты совершенство", "Вау, это одна из твоих лучших работ", "Идеальная девушка", "Красивые ноги", "Просто огонь", "Ты королева"… – засыпали они комментариями фото. Также, конечно же, не обошлось без упоминания возлюбленного Ирины и отца ее ребенка Брэдли Купера. "Ну ты и счастливчик, Брэдли", "Черт, ты, Брэдли, я завидую тебе", "Необыкновенная женщина, куда смотрит Брэдли"…

К слову, в последнее время пара часто попадает в объективы папарацци. И судя по многочисленным совместным выходам, в семье Шейк-Купер царит полная гармония.

Напомним, ранее Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании Marc Jacobs Beauty.