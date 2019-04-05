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Настрій – п'ятниця: Ірина Шейк поділилася грайливим фото в сексуальному вбранні

Lite » Мода 05.04.2019 - 17:56
Настрій – п'ятниця: Ірина Шейк поділилася грайливим фото в сексуальному вбранні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель приміряла черговий наряд від Тьєррі Мюглера

У березні в Монреалі пройшла виставка "Thierry Mugler: Couturissime" від знаменитого французького модельєра і фотографа Тьєррі Мюглера. Автора маси провокаційних нарядів, він прославився роботою з багатьма знаменитостями, включаючи Джорджа Майкла, Лайзу Міннеллі, Демі Мур, Девіда Боуї і Дайану. До промо своєї виставки дизайнер також залучив масу селебріті. І однією з головних зірок у цій кампанії, безумовно, стала Ірина Шейк.

Вона приміряла масу знаменитих образів майстра, включаючи корсет-мотоцикл з кліпу Too Funky Джорджа Майкла і інші незвичайні речі. Велика шанувальниця творчості Тьєррі, Ірина і зараз продовжує радувати шанувальників улюбленими образами.

Так, кілька годин тому вона поділилася новим постом: серія знімків в ультрасексуальном вбранні від Тьєррі Мюглера. Дівчина одягла незвичайний чорний піджак з величезним бантом з каменів ззаду, що нагадує квітку, і чорну білизну з сріблястими візерунками.

Ірина Шейк

Спокуслива Ірина Шейк

Доповнюють образ туфлі на шпильках. Фото повною мірою демонструють довжину ніг і розкішну фігуру 33-річної зірки. На знімках Ірина виглядає щасливою і розкутою, цим же грайливим настроєм вона вирішила з передплатниками. "Настрій дня", – написала вона коротко.

І такий настрій явно припав до душі 11-мільйонної армії підписників Шейк. "Неймовірно", "Це занадто гаряче!", "Дуже красива і дивовижна", "Ти виглядаєш приголомшливо, леді!!!", "Я хочу піти з тобою, ти досконалість", "Вау, це одна з твоїх кращих робіт", "Ідеальна дівчина", "Красиві ноги", "вогонь", "Ти королева"... – засипали вони коментарями фото. Також, звичайно ж, не обійшлося без згадки коханого Ірини і батька її дитини Бредлі Купера. "Ну ти і щасливчик, Бредлі", "Чорт, ти, Бредлі, я заздрю тобі", "Незвичайна жінка, куди дивиться Бредлі"...

До речі, останнім часом пара часто потрапляє в об'єктиви папараці. І судячи з численних спільних виходів, в родині Шейк-Купер панує повна гармонія.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.

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