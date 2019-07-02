Во всех нарядах хороша: Наталья Водянова блистает в платье Dior и шляпе от украинского дизайнера

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель посетила показ Dior в Париже

Наталья Водянова обожает показы. Поэтому Неделя высокой моды, которая стартовала в Париже, не могла обойтись без ее выходов, многочисленных постов и ярких образов. Вчера, 1 июня, она показала яркий лук в голубых тонах от Ульяны Сергеенко – в таком образе она отправилась на шоу давней подруги. А вечером того же дня пошла на шоу Dior. Это событие как всегда собрало массу селебрити. Здесь были актрисы Галь Гадот, Приянка Чопра, Элизабет Мосс, светская львица Елена Перминова и многие другие. Многие из них по обыкновению демонстрируют наряды известного бренда.

Наталья на показе Dior (фото: instagram.com/dior)

Знаменитая модель пришла на показ в платье из коллекции Dior Cruise 2020. Длинные рукава-фонарики, плиссированная юбка с кружевной оборкой, закрытый верх, открытая спина, необычная расцветка в песочно-болотных оттенках – оно состояло из множества знаковых деталей для легендарного дома, которые к тому же подчеркнули хрупкость фигуры Натальи и ее по-прежнему модельные параметры несмотря на рождение 5-х детей. Дополнили его сумочка на цепочке, босоножки телесного оттенка, а также колье и серьги, которые она надевала и для предыдущего выхода. Волосы Натали были убраны в низкий пучок, а макияж выполнен с акцентом на глаза.

Водянова показала новый необычный образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Интересно, что позже она разбавила лук еще одной яркой деталью – соломенной шляпкой от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар от Ruslan Baginskiy идеально дополнил наряд, сделав его летним и ярким.

Гости показа Dior и Мария Грация Кьюри (фото: instagram.com/dior)

Водянова опубликовала множество фотографий с показа, продемонстрировав образ с разных сторон. Одно из них она запостила, подписав коротко: "Лето в Париже". Поклонники тут же засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что ей к лицу все наряды, а особенно такие очаровательные. Не обошлось и без упоминания ее молодости и свежести.