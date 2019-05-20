ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с Канн

Lite » Мода 20.05.2019 - 16:32
50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с Канн
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя знаменитость отправилась на Лазурный берег

Наталья Водянова в последнее время вновь погрузилась в работу. Так, недавно она представила в Нью-Йорке очередной благотворительный проект, а на днях выступила спикером на конференции Viva Tech. И вот, наконец знаменитая красавица отправилась на Лазурный берег, точку кипения кинематографической светской жизни. 37-летняя звезда опубликовала первое фото с Канн, подписав его коротко и емко: "Доброе утро в Каннах".

50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с КаннНаталья Водянова появилась на Каннсокм кинофестивале (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья, счастливая и довольная, позирует на фоне роскошного морского пейзажа. На ней надето белое платье с плиссированной юбкой и светло-голубой жакет с золотистыми пуговицами. Дополнило простой, но стильный образ длинное ожерелье Chopard. На лице Натальи минимум макияжа, на голове – объемная укладка.

50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с КаннЗнаменитая красавица обожает все оттенки синего и голубого (фото: instagram.com/natasupernova)

Не прошло и часа, как на странице модели и филантропа собралось более 14 000 лайков и множество восторженных комментариев. По своему обыкновению, поклонники Водяновой успели восхититься не только ее красотой и чувством вкуса, но и добротой.

  • "Какая красивая!"
  • "Ощущение счастья"
  • "Супер"
  • "Оглушающая"
  • "Какая же прекрасная"
  • "Принцесса"
  • "50 оттенков небесного"
  • "Очень милый нежный образ"
  • "Наталия, вам все цвета идут! Вы как всегда стильная"
  • "Настоящая муза"
  • "От вас так и веет нежностью и добротой!"
  • "Хороший человек с большим сердцем"
  • "Натуральная красота на переднем и заднем плане"
  • "Нежная, красивая, с очаровательной улыбкой"

50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с КаннВ сети уже давно ходят слухи о прибавлении в семействе Арно-Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Как всегда, не обошлось без темы прибавления в знаменитом семействе: "Ой, мне кажется или вы беременны?", "Все-все-все! Теперь я точно уверена, что Наташа ждет малыша!", "Уже видно животик"… Напомним, впервые поклонники заподозрили Наталью в 6-й беременности во время их совместной с Антуаном поездки в Нью-Йорк. Но сама Водянова не подтвердила эту информацию, в комментариях отшутившись, что она "просто поела".

К слову, Наталья – признанная икона стиля, которая умеет обыграть любой наряд и представить его в выгодном свете. На странице модели можно найти массу вдохновляющих образов

Белая магия: 44-летняя Ева Лонгория подчеркнула яркую внешность стильными светлыми нарядами Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля
Новости Украины Наталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь