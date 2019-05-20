50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с Канн

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя знаменитость отправилась на Лазурный берег

Наталья Водянова в последнее время вновь погрузилась в работу. Так, недавно она представила в Нью-Йорке очередной благотворительный проект, а на днях выступила спикером на конференции Viva Tech. И вот, наконец знаменитая красавица отправилась на Лазурный берег, точку кипения кинематографической светской жизни. 37-летняя звезда опубликовала первое фото с Канн, подписав его коротко и емко: "Доброе утро в Каннах".

Наталья Водянова появилась на Каннсокм кинофестивале (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья, счастливая и довольная, позирует на фоне роскошного морского пейзажа. На ней надето белое платье с плиссированной юбкой и светло-голубой жакет с золотистыми пуговицами. Дополнило простой, но стильный образ длинное ожерелье Chopard. На лице Натальи минимум макияжа, на голове – объемная укладка.

Знаменитая красавица обожает все оттенки синего и голубого (фото: instagram.com/natasupernova)

Не прошло и часа, как на странице модели и филантропа собралось более 14 000 лайков и множество восторженных комментариев. По своему обыкновению, поклонники Водяновой успели восхититься не только ее красотой и чувством вкуса, но и добротой.

"Какая красивая!"

"Ощущение счастья"

"Супер"

"Оглушающая"

"Какая же прекрасная"

"Принцесса"

"50 оттенков небесного"

"Очень милый нежный образ"

"Наталия, вам все цвета идут! Вы как всегда стильная"

"Настоящая муза"

"От вас так и веет нежностью и добротой!"

"Хороший человек с большим сердцем"

"Натуральная красота на переднем и заднем плане"

"Нежная, красивая, с очаровательной улыбкой"

В сети уже давно ходят слухи о прибавлении в семействе Арно-Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Как всегда, не обошлось без темы прибавления в знаменитом семействе: "Ой, мне кажется или вы беременны?", "Все-все-все! Теперь я точно уверена, что Наташа ждет малыша!", "Уже видно животик"… Напомним, впервые поклонники заподозрили Наталью в 6-й беременности во время их совместной с Антуаном поездки в Нью-Йорк. Но сама Водянова не подтвердила эту информацию, в комментариях отшутившись, что она "просто поела".

К слову, Наталья – признанная икона стиля, которая умеет обыграть любой наряд и представить его в выгодном свете. На странице модели можно найти массу вдохновляющих образов.