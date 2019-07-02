У всіх нарядах чудова: Наталія Водянова блищить в сукні Dior і капелюсі від українського дизайнера

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель відвідала показ Dior в Парижі

Наталя Водянова обожнює покази. Тому Тиждень високої моди, яка стартував в Парижі, не міг обійтися без її виходів, численних постів і яскравих образів. Вчора, 1 червня, вона показала яскравий лук в блакитних тонах від Уляни Сергієнко – в такому образі вона вирушила на шоу давньої подруги. А ввечері того ж дня пішла на шоу Dior. Це подія як завжди зібрав масу селебріті. Тут були актриси Галь Гадот, Пріянка Чопра, Елізабет Мосс, світська левиця Олена Пермінова і багато інших. Багато з них зазвичай демонструють вбрання відомого бренду.

Наталя на показі Dior (фото: instagram.com/dior)

Знаменита модель прийшла на показ у сукні з колекції Dior Cruise 2020. Довгі рукави-ліхтарики, плісирована спідниця з мереживною оборкою, закритий верх, відкрита спина, незвичайне забарвлення в пісочно-болотних відтінках – воно складалося з безлічі знакових деталей для легендарного будинку, які до того ж підкреслили крихкість фігури Наталії і її модельні параметри незважаючи на народження 5-х дітей. Доповнили його сумочка на ланцюжку, босоніжки тілесного відтінку, а також кольє і сережки, які вона одягала і для попереднього виходу. Волосся Наталі були прибране в низький пучок, а макіяж виконаний з акцентом на очі.

Водянова показала новий незвичайний образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Цікаво, що пізніше вона розбавила лук ще однією яскравою деталлю – солом'яним капелюшком від знаменитого українського дизайнера Руслана Багінського. Аксесуар від Ruslan Baginskiy ідеально доповнив вбрання, зробивши його літнім і яскравим.

Гості показу Dior і Марія Грація Кьюрі (фото: instagram.com/dior)

Водянова опублікувала багато фотографій з показу, продемонструвавши образ з різних сторін. Одне з них вона запостила, підписавши коротко: "Літо в Парижі". Шанувальники тут же засипали її захопленими коментарями, зазначивши, що їй до лиця всі наряди, а особливо такі чарівні. Не обійшлося і без згадки її молодості і свіжості.