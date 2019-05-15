В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юности

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель иронизирует над своим прошлым

Наталья Водянова прославилась на весь мир своей сказочной историей, напоминающей по сюжету "Золушку". Простая девочка – весьма симпатичная, но довольно обычная – из Нижнего Новгорода благодаря счастливому случаю (или воле Небес) покорила мир моды, влюбила в себя "принца" (и не одного) и стала жить счастливо. Правда, неизвестно, чем занималась сказочная героиня после замужества. А Наталья же, получив шанс на другую жизнь, стала активно помогать и другим людям.

Супермодель – лицо множества брендов (фото: instagram.com/natasupernova)

Когда Водянова достигла пика карьеры, то поняла, что хочет двигаться в ином направлении. А именно – занялась благотворительностью. Сегодня мать 5-х детей успевает уделять время не только мужу Антуану Арно и семье, но и многочисленным проектам своего фонда "Обнаженные сердца", помогающего "особенным" детям. Имея за плечами огромный путь, полный успехов и покоренных вершин, она также с удовольствием вспоминает, какой простой девочкой была.

Юная Наталья Водянова до начала карьеры (фото: instagram.com/natasupernova)

Несколько часов назад Наталья поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте забавным снимком, сделанным до головокружительной карьеры. "Это фото было сделано @alexiyvasilyev, который обнаружил меня, когда я ждала мою визу в Париж. Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в индустрии?!", – написала знаменитая красавица. В руках она держит книгу о Роми Шнайдер – именно с этой актрисой всю жизнь сравнивали Водянову. На плече у нее лежит игрушечный кролик.

Супермодлеь и сейчас любит читать (фото: instagram.com/natasupernova)

Одной из первых на фото отреагировала Катя Осадчая, которая, как известно, также в юности пробовала себя в модельном бизнесе. "Я тебя помню такой) в этот год мы и познакомились", – написала известная украинская телеведущая. Остальные поклонники Водяновой также не стали молчать:

"Поцелована Богом!"

"Вы создаете впечатление очень милого и хорошего человека! На Вас очень приятно смотреть, вы подаете хороший пример. Поэтому я очень рада, что у этой маленькой девочки все получилось!"

"Само очарование и с годами оно только прибавилось"

"Здесь очень похожа на Роми"

"Обалдеть! Все равно невероятно красива"

"Такая же милая и такой же чистый искренний взгляд"

"Конечно, безумно прекрасна, даже в столь юном возрасте!"

"Вы ни капельки не изменились! Такая же милая и нежная!"

Наталья у своих любимых косметологов в Нью-Йорке (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, неувядающая красота супермодели – еще одна любимая тема для обсуждения у ее фолловеров. Чтобы укротить интерес поклонников, сама Наталья в последнее время часто делится своими бьюти-секретами, а также радует многочисленными стильными выходами.