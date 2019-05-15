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В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юности

Lite » Мода 15.05.2019 - 19:30
В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юности
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель иронизирует над своим прошлым

Наталья Водянова прославилась на весь мир своей сказочной историей, напоминающей по сюжету "Золушку". Простая девочка – весьма симпатичная, но довольно обычная – из Нижнего Новгорода благодаря счастливому случаю (или воле Небес) покорила мир моды, влюбила в себя "принца" (и не одного) и стала жить счастливо. Правда, неизвестно, чем занималась сказочная героиня после замужества. А Наталья же, получив шанс на другую жизнь, стала активно помогать и другим людям.

В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юностиСупермодель – лицо множества брендов (фото: instagram.com/natasupernova)

Когда Водянова достигла пика карьеры, то поняла, что хочет двигаться в ином направлении. А именно – занялась благотворительностью. Сегодня мать 5-х детей успевает уделять время не только мужу Антуану Арно и семье, но и многочисленным проектам своего фонда "Обнаженные сердца", помогающего "особенным" детям. Имея за плечами огромный путь, полный успехов и покоренных вершин, она также с удовольствием вспоминает, какой простой девочкой была.  

В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юности

Юная Наталья Водянова до начала карьеры (фото: instagram.com/natasupernova) 

Несколько часов назад Наталья поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте забавным снимком, сделанным до головокружительной карьеры. "Это фото было сделано @alexiyvasilyev, который обнаружил меня, когда я ждала мою визу в Париж. Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в индустрии?!", – написала знаменитая красавица. В руках она держит книгу о Роми Шнайдер – именно с этой актрисой всю жизнь сравнивали Водянову. На плече у нее лежит игрушечный кролик.

В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юностиСупермодлеь и сейчас любит читать (фото: instagram.com/natasupernova)

Одной из первых на фото отреагировала Катя Осадчая, которая, как известно, также в юности пробовала себя в модельном бизнесе. "Я тебя помню такой) в этот год мы и познакомились", – написала известная украинская телеведущая. Остальные поклонники Водяновой также не стали молчать:

  • "Поцелована Богом!"
  • "Вы создаете впечатление очень милого и хорошего человека! На Вас очень приятно смотреть, вы подаете хороший пример. Поэтому я очень рада, что у этой маленькой девочки все получилось!"
  • "Само очарование и с годами оно только прибавилось"
  • "Здесь очень похожа на Роми"
  • "Обалдеть! Все равно невероятно красива"
  • "Такая же милая и такой же чистый искренний взгляд"
  • "Конечно, безумно прекрасна, даже в столь юном возрасте!"
  • "Вы ни капельки не изменились! Такая же милая и нежная!"
    В начале пути: Наталья Водянова умилила архивным снимком из юностиНаталья у своих любимых косметологов в Нью-Йорке (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, неувядающая красота супермодели – еще одна любимая тема для обсуждения у ее фолловеров. Чтобы укротить интерес поклонников, сама Наталья в последнее время часто делится своими бьюти-секретами, а также радует многочисленными стильными выходами

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