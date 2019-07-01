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Прилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнера

Lite » Мода 01.07.2019 - 18:31
Прилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнера
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя звезда вновь удивила всех ярким образом и молодостью

Наталья Водянова знает, как приятно удивить своих подписчиков. Достаточно теплого семейного кадра или же очередного стильного образа. За последние несколько дней она успела сделать и то, и то. В выходные Водянова опубликовала фото с младшим сыном. Мама 5-х детей предстала абсолютно без макияжа в компании малыша на пляже. Правда, ребенка почти не видно. Зато летняя атмосфера, беззаботность и неувядающую внешность самой Натальи снимок передал отлично. "Воскресенья для дремоты", – написала супермодель.

Прилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнераВодянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova) 

Что ж, а понедельник явно для стильных выходов! Несколько часов назад Водянова начала демонстрировать сборы на очередное светское событие – на показ Ульяны Сергеенко, который сегодня, 1 июля, состоялся в Париже. Она по всему обыкновению показала множество сториз. Первым делом звезда привела себя в полную "боевую готовность" с помощью любимых мастеров от Balmain Hair Salon, которые создали безупречные маникюр, макияж и прическу. Нужно отметить, что они идеально гармонировали с необычным нарядом, который примерила в этот раз модель.

Прилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнераПрилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнера

Новый выход звезды взоравал сеть (фото: instagram.com/natasupernova) 

Водянова решила не изменять традициям и на показ своей подруги отправилась в комбинезоне ее же авторства. Выполненный в духе Сергеенко, с широкими манжетами, воротником, пуговицами и тонким поясом на талии, он сделал и без того сияющую и стройную Водянову похожей на подростка. А благодаря небесно-голубому оттенку в мелкий цветочный принт отлично подчеркнул цвет глаз Натальи и знаменитую свежесть ее лица. Дополнили образ телесные босоножки на невысоком каблуке, а также колье и достаточно крупные серьги с красными камнями. "Голубой понедельник", – подписала Наталья снимок, играя словами.

Прилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнераПрилив нежности: Наталья Водянова блистает в Париже в стильном комбинезоне от знаменитого дизайнераНаталье к лицу все оттенки голубого (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, в последнее время Водянова часто выбирает наряды голубого оттенка. Один из них она показала в Париже, а второй – во время посещения острова Уэсан, куда отправилась изучать секреты производства кремов Guerlain.  

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