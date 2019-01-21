Музейна класика і переосмислення розкоші в чоловічій колекції Hermes FW19/20

Нова колекція Hermes (фото: instagram.com/ev.digital)

В звичну розкіш і класичні форми бренд вдихнув нові ідеї

Тиждень чоловічої моди в Парижі (15-20 січня) також було прикрашено новою колекцією від французького будинку моди Hermès. Бренд не зрадив собі — на подіумі домінувала розкіш і витончені форми. Тільки в цей раз дизайнери бренду вирішили трохи поекспериментувати з класикою.

Показ нової колекції Hermès пройшов у дуже символічному місці — на території агентства Mobilier National. Ця структура знаходиться під наглядом Міністерства культури Франції, управляє мануфактурою гобеленів. Також агентство відповідає за зберігання колекції історичних меблів і предметів інтер'єру, які використовувалися для прикраси міністерств, палаців, замків і посольств Французької Республіки.

Яскрава шкіра — один з ключових трендів нової колекції Hermes (фото: instagram.com/hermes)

Незвичайна локація послужила ідеальним фоном для нової колекції Вероніки Нішанян (діючий дизайнер чоловічого одягу Hermès), в якій кутюр'є спробувала надати класики сучасні форми.

Під суперелегантним темно-синім вовняним пальто з срібними ґудзиками-монетами проглядалася сорочка поло з контрастуючим зеленим галстуком і шкіряними укороченими брюками — що порушило надуману формальність образу.

Класика може бути сучасною (фото: instagram.com/hermes)

Дизайнер Вероніка Нішанян застосувала цей прийом буквально в кожному образі, розбавляючи межі класичної строгості одного з його елементів "бунтарським" небажанням підкорятися правилам. Двобортний костюм сусідить з сорочкою поло, поверх елегантного піджака недбало накинутий пуховик або спортивна парка, короткі шкіряні куртки з зухвалим принтом дивним чином "уживаються" з брюками-стрілками.

У виборі верхнього одягу сезону осінь-зима 2019/20 бренд рекомендує віддати перевагу коротким шкіряним курточкам і дублянкам (фото: instagram.com/hermes)

Виходьте за рамки! Класика залишилася в музеях. Не дивно, що в якості подіуму моделі походжали по прохолодних залах Mobilier National.

Hermès розбавляє нестаріючу чорно-білу комбінацію яскравими вкрапленнями желтего, рудого, червоного, блакитного і зеленого.

Hermès FW19/20 (фото: instagram.com/hermes)

У чоловічій колекції сезону осінь-зима 2019-2020 домінує кольорова шкіра: від суворого сірого пальто до короткої рудою курточки. Також зверніть увагу, що в наступному сезоні будуть актуальні дублянки з геометричними хутряними вставками.

HERMES - FALL WINTER 2019 / 20 - MEN

Нагадаємо, що в рамках Тижня чоловічої моди в Парижі бренд Thom Browne вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях — така собі відсилка до "Мері Поппінс у ролі чоловіка".

Також під час відкриття Тижня чоловічої моди бренди Valentino, Raf Simons, Heron Preston і Off-White влаштували на подіумі "об'ємний хаос".