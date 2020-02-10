Морська богиня: Кім Кардашьян блищить в "устричній" сукні Alexander McQueen на Оскар 2020

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка відвідала афтепаті премії

Кім Кардашьян далека від світу кіно. Але це не заважає 39-річної знаменитості блищати на червоних доріжках різних кінопремій. Подію такого масштабу, як «Оскар», вона і зовсім пропустити не могла. Причому підготувалася, мабуть, навіть більш ретельно, ніж деякі актори, які відвідали церемонію.

Кім вміє дивувати (фото: instagram.com/kimkardashian)

На традиційну послеоскаровскую вечірку Vanity Fair вона вирушила в вінтажному вбранні Alexander McQueen. Так звана устрична сукня з колекції 2003-року вже стала культовою. Тілесного відтінку, з тугим корсетом, шлейфом з піни воланів і «серпантином» стрічок, вона зробила зірку схожою на морську богиню з якоїсь казкової стрічки. Розкішний образ Кім доповнили «мокра» укладка і виразний макіяж.

Кім в новому розкішному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

У своєму мікроблозі Кім опублікувала безліч фото з події, написавши також слова захоплення від свого макіяжу і зачіски. «Боже, як же я люблю свою глем-команду!», – не втрималася знаменита красуня. Потрібно визнати, майстри дійсно постаралися. Бездоганний мейк-ап з коричневими тінями, графічними стрілками і тілесного відтінку помадою зробив образ Кім неймовірно гармонійним.

Компанію на вечірці їй склав і коханий чоловік. Каньє Уест за своїм звичаєм обрав образ більш спокійний. Він одягнув чорний шкіряний костюм, бежевого відтінку черевики в тон наряду доужини, а доповнив все масивними ланцюгами на шиї та великими сонцезахисними окулярами. «Побачення на Оскар 2020», – написала зірка під спільними фото в своєму Instagram.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники залишилися в не меншому захваті від образу Кім, ніж вона сама. «Чудова», «це захват», «прекрасне», «королева» – пишуть вони численні коментарі під фото.

Нагадаємо, Кім обожнює виходи в світ в розкішних образах. Нещодавно вона блищала в Лондоні в незвичайній сукні з чорним мереживом.