Вот это формы! Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в сияющем платье

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда покорила новым необычным образом

Ким Кардашьян обожает наряжаться для светских выходов – она готова часами примерять платья, демонстрируя всем свою роскошную гардеробную. А затем сражать наповал поклонников по всему миру красотой и особым стилем. Правда, в последнее время знаменитая бизнесвумен была так увлечена роектами, что большинство фото в ее микроблоге носили рабочий характер. Ким показывала все новые поступления ее личного бренда одежды.

А несколько часов назад 39-летняя знаменитость наконец запостила новый аутфит, который с первых минут в сети собрал массу лайков и восторженных слов.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким примерила оригинальное ассиметричное платье с одним рукавом, высоким воротом и оборкой по краю. Сшитое из блестящей ткани телесного оттенка, оно, как вторая кожа, подчеркнуло каждый миллиметр фигуры знаменитой красавицы и сделало ее формы и изгибы еще более «выдающимися». Дополнили наряд босоножки со шнуровкой до колен, а также темные солнцезащитные очки. Волосы Ким распустила по плечам, а макияж сделала в своей любимой цветовой гамме – бежево-коричневой.

На одном из фото Ким позирует вместе со страшими детьми: Норт и Сейнтом. Дети одеты в похожие белые костюмы. Старшая дочь, которая часто сама составляет себе образы, примерила широкие брюки, топ и объемное пальто-халат. Дополнило лук колье на шее. А мальчик выбрал белые брюки, футболку и куртку. Выглядят все трое весьма торжественно и стильно.

Ким с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким поспешила представить свою новинку – аромат, который станет отличным подарком на День всех влюбленных. «Мой совершенно новый аромат Crystal Violet Musk теперь доступен только на @kkwfragrance! Сладкие духи открываются покрытым сахаром бергамотом и мечтательной лавандой, а сердце включает ноты пышных пионов и розовой лилии, соблазнительной ванили и поджаренных бобов тонка… Идеальный подарок для Дня святого Валентина для себя или любимого, это что-то новое и необычное – я не могу дождаться, когда вы попробуете его!», – написала восхищенная звезда.