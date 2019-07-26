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Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувства

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 19:33
Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувства
Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Знаменитый актер и его молодая супруга показали новые совместные фото

Тина Кунаки в Венсан Кассель, которые не раз подвергались критике из-за разницы в возрасте и массу других причин, не устают доказывать, что они созданы друг для друга. На страницах как Венсана, так и Тины периодически появляются нежные трогательные посты, в которых сквозят искренние чувства и глубокая привязанность. Несколько часов назад знаменитая модель показала очередное из таких фото.

Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувстваСозданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувстваТина демонстрирует фото с отдыха (фото: instagram.com/tinakunakey)

Пара сейчас отдыхает на Бали, куда отправилась насладиться обществом друг друга и роскошной природой. Тина первая показала кадры из экзотических островов. Она опубликовала пару фото, где выглядит абсолютно счастливой и беззаботной. Девушка позирует в стального оттенка купальнике, который отлично подчеркнул шоколадный загар, ее безупречную бархатистую кожу и роскошную грудь. Волосы модели собраны, а на лице нанесен легкий макияж. Из украшений она отдала предпочтение изысканным цепочкам с подвеской и драгоценным камнем. 

Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувстваТина и Венсан признаются друг другу в любви (фото: instagram.com/tinakunakey)

Но самое яркое фото она запостила последним. Здесь рядом с ней находится ее муж – Венсан Кассель, который нежно целует ее в щеку. Тина же просто светится от счастья. Такое романтичное фото она подписала по-настоящему трогательно: «Любовь всей моей жизни».

Нужно сказать, что таким кадром паре точно удалось растопить сердца большинства пользователей сети. Фото облетело весь мир, собрав массу восторженных отзывов.

Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувстваВенсан и Тина не скрывают от мира своих чувств (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, поклонники пары все еще ждут, когда наконец Тина и Венсан покажут им малышку Амазони. Девочка родилась еще весной, а знаменитая пара так и не продемонстрировала ребенка. Исключение составляют редкие фото от папарацци, которым удалось «поймать» счастливых родителей с коляской во время прогулки. Похоже, знаменитости решили беречь ее от лишних глаз.

Созданы друг для друга: Тина Кунаки и Венсан Кассель демонстрируют искренние чувстваПара не реагирует на нападки хейтеров (фото: instagram.com/tinakunakey)

Интересно, что своих детей от предыдущего брака с Моникой Беллуччи Венсан также старался лишний раз не показывать. Актриса как-то рассказала в интервью, что хочет, чтобы дети сами решили, нужна ли им популярность. И судя по тому, что старшая дочь пары – Дева – уже покоряет модную индустрию, то нужна.

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Новости Украины модельТина КунакиВенсан Кассель
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