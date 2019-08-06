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Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом

Lite » Красота 06.08.2019 - 18:32
Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/madamefigarofr)

Актриса показала новые кадры со съемок

Моника Беллуччи недавно приняла участие в достаточно откровенной съемке – фотосессия для журнала Madame Figaro проходила у бассейна. Актриса примерила массу стильных летних нарядов, в том числе откровенных купальников. Выглядела Моника столь божественно, что жаркие кадры продолжают будоражить сердца поклонников дивы. Несколько часов назад она еще подлила масла в огонь, добавив новое фото, ранее ею не опубликованное. 

Моника в съемке для Madame Figaro (видео: instagram.com/madamefigarofr) 

Если раньше акцент был сделан на ее длинных стройных ногах и пышной груди, то теперь в центре внимания – гладкая кожа, чувственные губы и сияющие глаза. Фото сделано в порыве ветра, который разбросал роскошные волосы Моники. Такой живой и динамичный кадр сделал известный фотограф Тимо Сандер (Thiemo Sander). Поклонники оценили на "отлично", засыпав комментариями и лайками. Они не могут поверить, что актрисе 54 года, называя ее "вечно молодой" и самой крссивой в мире. 

Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом

54-летняя Беллуччи выглядит божественно! (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)  

К слову, Моника была откровенна не только в нарядах, но и в высказываниях. Она поведала миру о своем детстве, отношениях с мужчинами и ролях. Моника призналась, что развод с Венсаном Касселем дался ей очень нелегко. Несмотря на то что она сама была инициатором окончательного разрыва, это никак не повлияло на ее чувства. А вот причину расставания с Николасом Лефевром она так и не назвала. Впрочем, она как-то признавалась, что просто их пути разошлись.

Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видомМоника примерила массу откровенных нарядов (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) 

А вот Венса Кассель явно не переживает о прошлом. Сейчас он со своей молодой женой – 22-летней моделью Тиной Кунаки – отдыхает на Гавайях. Пара то и дело постит совместные счастливые кадры, демонстрируя любовь и настоящую привязанность друг к другу.

Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видомТина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey) 

Особенно активна Тина. Как-то она опубликовала в сториз сразу около 10-ти фото, где они с Касселем позируют в разных нарядах и на различных мероприятиях.

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