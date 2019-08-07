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Молода і прекрасна: Тіна Кунакі блиснула розкішними грудьми у відвертому бікіні

Lite » Мода 07.08.2019 - 22:31
Молода і прекрасна: Тіна Кунакі блиснула розкішними грудьми у відвертому бікіні
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Юна дружина Венсана Касселя показала нове селфі

Тіна Кунакі – відома модель, яка побудувала непогану кар'єру у фешн-бізнесі ще до того, як прославитися на весь світ як дружини Венсана Касселя. Перші кроки в модельному бізнесі дівчинка зробила ще у 8 років – вона брала участь у рекламних кампаніях Roxy, Billabong і Quicksilver. Але батьки дівчинки вважали, що в такому віці рано думати про кар'єру манекенниці, наполігши на тому, щоб Тіна зосередилася на навчанні.

Молода і прекрасна: Тіна Кунакі блиснула розкішними грудьми у відвертому бікініТіну обожнює камера (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тим не менш, від долі їй піти не вдалося. У 19 років красуня дебютувала на показі Jean Paul Gaultier, де справила справжній фурор. За ефектну зовнішність, розкішні форми і пластичність її полюбили безліч фотографів. Дівчина взяла участь в масі зйомок і прикрасила не одне глянцеве видання.

Молода і прекрасна: Тіна Кунакі блиснула розкішними грудьми у відвертому бікініВенсан і Тіна обожнюють один одного (фото: instagram.com/vincentcassel)

Зараз, коли Кунакі стала дружиною знаменитого актора, її слава і популярність зросли. Що тільки на руку модельним агентам і брендам. Дівчина продовжує зніматися в проектах, прикрашати глянцеві обкладинки і рекламувати одяг. Хоча все-таки більше часу, ніж роботі, вона приділяє коханому чоловікові та дочці, яка з'явилася на світ навесні цього року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

Венсан і Тіна на Гаваях (фото: instagram.com/vincentcassel)

Зараз Венсан і Тіна відпочивають на Гаваях, звідки постять безліч щасливих спільних кадрів. Нещодавно Тіна просто засипала мережу ізнімками з Венсаном, зізнаючись йому в коханні. Сам Венсан не відстає. Вчора він показав, як вони з Тіною підкорюють океан на серфі.

Молода і прекрасна: Тіна Кунакі блиснула розкішними грудьми у відвертому бікініНове спокусливе селфі Тіни (фото: instagram.com/tinakunakey)

Але і на спокусливі селфі Тіна також знаходить час. Нещодавно вона опублікувала фото, де позує в рожевому купальнику. Засмагла сяюча шкіра, виразні очі, пухкі губи, копиця пишного волосся і розкішні груди... Виглядає вона просто чудово! Одразу видно, що материнство пішло дівчині на користь. До речі, про те, як Кунакі вдалося всього за пару місяців після пологів повернутися в таку чудову форму, в мережі вже складають легенди. Сама ж вона демонструє, що найкращий спосіб бути стрункою і красивою – закоханість і багато подорожей!

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Новини України модамодельТина КунакиВенсан Кассель
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