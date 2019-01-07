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Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019

Lite » Мода 07.01.2019 - 20:10
Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019
Фото: Гайді Клум на червоній доріжці (Getty Images)

Британський таблоїд вибрав знаменитостей, які здивували дивними нарядами

Традиційно 2019 рік для селебріті почався з вручення престижної премії в галузі кіно і телебачення Золотий глобус. Багато знаменитостей місяцями готуються до цієї події, яку також називають "репетицією Оскара". Актриси і моделі ретельно вибирають образ для вечора: сукні, аксесуари, зачіски. Цього року на червоній доріжці сяяли Джулія Робертс, Леді Гага, Гайді Клум, Енн Хетеуей, Емма Стоун і багато інших зірок першої величини. Не всі вони виявилися в топі найбільш стильно одягнених знаменитостей. The Sun вже проаналізував всі образи з червоної доріжки і назвав найбільш невдалі.

Модель Гайді Клум з'явилася на церемонії в пишній сукні з тюлю, яка була прикрашена 3D квітами. Своєрідний стиль від Monique Lhuillier відрізнявся глибоким ліфом і поясом з бантом.

Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019

Фото: Хайді Клум на червоній доріжці (Getty Images)

Проте блогери і модні експерти визнали наряд дивним і невдалим.

Сукню актриси Люсі Лью, розшиту паєтками, також не оцінили через дивовижний дизайн. Наряд вінчав прозорий плащ-накидка.

Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019

Фото: Люсі Лью на червоній доріжці (Getty Images)

Актриса Кейт Мара розчарувала образом на червоній доріжці премії Золотий глобус 2019. Її шанувальники написали в мережі, що зірці варто звільнити свого стиліста за цей наряд.

Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019

Фото: Кейт Мара на червоній доріжці (Getty Images)

Довге однотонне плаття актриси було декоровано камінням на грудях. Нестандартне плаття доповнила химерна зачіска.

Актриса Енн Хетеуей одягла трендову сукню з анімалістичним принтом. Але сам фасон сукні викликав подив у багатьох.

Модний провал: названі найбільш невдалі вбрання на Золотому глобусі 2019

Фото: Енн Хетеуей на червоній доріжці (Getty Images)

При цьому виглядала Енн яскраво і виділялася леопардовою сукнею серед інших знаменитостей.

Раніше ми публікували трендові сукні з церемонії Золотий Глобус 2019. Про те, як пройшла церемонія вручення премії також розповів відомий український режисер Любомир Левицький, якому пощастило потрапити на Золотий глобус.

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