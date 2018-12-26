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"Модные" цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб

Lite » Стиль и мода 26.12.2018 - 10:39
"Модные" цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб
Фото: pixabay.com

Всего четыре пункта из нашего списка помогут начать ваше "модное преображение"

В канун Новго года по традиции принято подводить итоги, и составлять списки желаний и целей на следующий год. Обычно мы обещаем себе в следующем году: выучить иностранный язык, купить новую машину, сесть на шпагат и похудеть. Почему бы этот ритуал не применить и в отношении своего стиля? LITE составил список целей к гардеробу на 2019 год, который послужит вам базовым ориентиром.

1. "Расхламление"

Ревизию в гардеробе стоит делать перед началом каждого сезона. И, если в модном мире существует всего два сезона (осень-зима, весна-лето), то в украинских реалиях перебирать вещи на полках стоит четыре раза в год. Пообещайте, что будете содержать свои вещи в порядке. Убирать все вещи, которые не носите в этом конкретном сезоне, сразу избавляться от устаревших и надоевших нарядов. А, главное, понят чего же в гардеробе все-таки не хватает.

&quot;Модные&quot; цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб

Фото: pixabay.com

2. Собрать "базу"

Наконец-то собрать свой базовый гардероб — задача одновременно и простая, и сложная. "База" — самый первый шаг на пути к своему модному преображению. Важно помнить, что для каждого база своя. Ее нельзя "подсмотреть" у подруги, ее цветовая палитра и крой может вам совсем не подойти. И еще, базовая одежда должна быть качественной и идеально вам подходить.

&quot;Модные&quot; цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб

Фото: pixabay.com

3. Поэкспериментировать

Новый год — самое время для того, чтобы пробовать новые сочетания. Это может быть просто попытка выйти за рамки своего привычного стиля, а может быть и кардинальное изменение образа.

Попробуйте то, что носят стильные знаменитости. Выберите фото кумира, чей стиль вам нравится, и отправляйтесь в магазин, чтобы попробовать собрать аналогичный образ.

&quot;Модные&quot; цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб
Фото: instagram.com/gigihadid

4. Сделать свой гардероб экологичнее

В следующем году стоит попробовать покупать меньше, но лучше. Попробуйте подходить к покупке новых вещей с точки зрения их долговечности и экологичности материала, из которых они сделаны. И не стоит тратить всю зарплату на целый ворох не нужных вещей, только потому, что была скидка в 90%. Практикуйте умный шопинг.

Читайте также, в Италии изобрели забавный способ утеплить лодыжки "модников", которые даже в самые сильные морозы, предпочитают носить укороченные брюки, выставляя на показ оголенную часть ноги.

Кроме того мы писали, что знаменитый бренд одежды Calvin Klein покидает его креативный директор Раф Симонс. Возможной причиной назвали не совпадение творческого видения Рафа с концепцией бренда.

Кстати, Институт цвета Pantone назвал самые модные оттенки одежды на 2019 год.

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