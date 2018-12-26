"Модные" цели на 2019 год: как преобразить свой гардероб

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Всего четыре пункта из нашего списка помогут начать ваше "модное преображение"

В канун Новго года по традиции принято подводить итоги, и составлять списки желаний и целей на следующий год. Обычно мы обещаем себе в следующем году: выучить иностранный язык, купить новую машину, сесть на шпагат и похудеть. Почему бы этот ритуал не применить и в отношении своего стиля? LITE составил список целей к гардеробу на 2019 год, который послужит вам базовым ориентиром.

1. "Расхламление"

Ревизию в гардеробе стоит делать перед началом каждого сезона. И, если в модном мире существует всего два сезона (осень-зима, весна-лето), то в украинских реалиях перебирать вещи на полках стоит четыре раза в год. Пообещайте, что будете содержать свои вещи в порядке. Убирать все вещи, которые не носите в этом конкретном сезоне, сразу избавляться от устаревших и надоевших нарядов. А, главное, понят чего же в гардеробе все-таки не хватает.

Фото: pixabay.com

2. Собрать "базу"

Наконец-то собрать свой базовый гардероб — задача одновременно и простая, и сложная. "База" — самый первый шаг на пути к своему модному преображению. Важно помнить, что для каждого база своя. Ее нельзя "подсмотреть" у подруги, ее цветовая палитра и крой может вам совсем не подойти. И еще, базовая одежда должна быть качественной и идеально вам подходить.

Фото: pixabay.com

3. Поэкспериментировать

Новый год — самое время для того, чтобы пробовать новые сочетания. Это может быть просто попытка выйти за рамки своего привычного стиля, а может быть и кардинальное изменение образа.

Попробуйте то, что носят стильные знаменитости. Выберите фото кумира, чей стиль вам нравится, и отправляйтесь в магазин, чтобы попробовать собрать аналогичный образ.



Фото: instagram.com/gigihadid

4. Сделать свой гардероб экологичнее

В следующем году стоит попробовать покупать меньше, но лучше. Попробуйте подходить к покупке новых вещей с точки зрения их долговечности и экологичности материала, из которых они сделаны. И не стоит тратить всю зарплату на целый ворох не нужных вещей, только потому, что была скидка в 90%. Практикуйте умный шопинг.

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