"Модні" цілі на 2019 рік: як перетворити свій гардероб

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Всього чотири пункти з нашого списку допоможуть почати ваше "модне перетворенняя"

У переддень Нового року за традицією прийнято підбивати підсумки та складати списки бажань і цілей на наступний рік. Звичайно ми обіцяємо собі в наступному році: вивчити іноземну мову, купити нову машину, сісти на шпагат і схуднути. Чому б цей ритуал не застосувати і відносно свого стилю? LITE склав список цілей до гардеробу на 2019 рік, який послужить вам базовим орієнтиром.

1. "Ревізія"

Ревізію в гардеробі варто робити перед початком кожного сезону. І, якщо в модному світі існує всього два сезони (осінь-зима, весна-літо), то в українських реаліях перебирати речі на полицях стоїть чотири рази на рік. Пообіцяйте, що будете утримувати свої речі в порядку. Прибирати всі речі, які не вдягаєте в цьому конкретному сезоні, відразу звільнятися від застарілих і обридлих нарядів. А, головне, зрозуміти чого ж у гардеробі все-таки не вистачає.

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2. Зібрати "базу"

Нарешті зібрати свій базовий гардероб — завдання одночасно і просте, і складне. "База" — перший крок на шляху до свого модного перетворення. Важливо пам'ятати, що для кожного своя база. Її не можна "підглянути" у подруги, її кольорова палітра і крій може вам не підійти. І ще, базовий одяг повинен бути якісним і ідеально вам підходити.

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3. Поекспериментувати

Новий рік — саме час для того, щоб пробувати нові поєднання. Це може бути просто спроба вийти за межі свого звичного стилю, а може бути і кардинальна зміна образу.

Спробуйте те, що носять стильні знаменитості. Виберіть фото кумира, чий стиль вам подобається, і вирушайте в магазин, щоб спробувати зібрати аналогічний образ.



Фото: instagram.com/gigihadid

4. Зробити свій гардероб екологічніше

У наступному році варто спробувати купувати менше, але краще. Спробуйте підходити до покупки нових речей з точки зору їх довговічності та екологічності матеріалу, з яких вони зроблені. І не варто витрачати всю зарплату на цілу купу не потрібних речей, тільки тому, що була знижка 90%. Практикуйте розумний шопінг.

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